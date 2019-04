Dončić po slovesu Nowitzkega: Največji vseh časov

"Kot ste verjetno že domnevali, je to moja zadnja domača tekma," je dejal Dirk Nowitzki po tekmi proti Phoenix Suns , ki so jo Teksašani dobili s 120:109. "Za mano je izjemno popotovanje in hvala vsem, ki ste me danes prišli pospremit 'v penzijo'."

Ker je Dallas ostal brez končnice, bo sredina tekma v gosteh pri San Antonio Spurs njegova zadnja v karieri. "Dirk je to moštvo, to moštvo je Dirk," je dejal lastnik ekipe Mark Cuban: "On je naša kultura, on je vse. On pooseblja vse, kar smo mi." Nowitzkijevastatistika je zavidanja vredna. Nemec je 14-kratni udeleženec tekem zvezd All-Star, leta 2007 je bil MVP prvenstva NBA, leta 2011 pa tudi finalaNBA, ko je Dallas z zmago nad Miamijem osvojil naslov. Skupno je šesti najboljši strelec lige vseh časov. Nemčijo je leta 2002 popeljal do brona na svetovnem prvenstvu, leta 2005 pa do srebra na evropskem - obakrat je bil tudi MVP ter prvi strelec turnirjev. "Moja zadnja sezona je bila res čudovita. Seveda sem malo tudi ponosen nase, ko vidim, da nekaj pa sem v dveh desetletjih le storil pravilno, da ljudje cenijo moje delo, to, kar sem naredil za ligo NBA, za Mavericks in za ta šport," je vidno ganjen dejal Nowitzki: "To mi veliko pomeni in hvala lepa vsem navijačem. V meni čustva kar vrejo." Nowitzki je imel to sezono težave s poškodbo stopala, ki ga je le še utrdila v odločitvi o slovesu. Z ženo in tremi otroki bo ostal v Teksasu.