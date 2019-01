Dončić po tekmi pozdravil blizu 100 slovenskih navijačev, ki so navijali zanj v MSG

Zaradi velikega zanimanja so predstavniki kluba pred tekmo povedali, da bo Luka Dončić na voljo medijem šele po tekmi in bo poskrbljeno za tri jezike (angleški, slovenski, španski), kar se je tudi zgodilo. Najprej so Dončića oblegali ameriški novinarji, ki jih je med drugim prav tako zanimalo, koliko mu pomeni podpora navijačev iz Slovenije, ker so slišali, da je neverjetna.

Po zmagi proti Knicksom in pogovoru z novinarji je Dončić odšel pod tuš, nato pa na tribune, kjer ga je pričakalo skoraj 100 Slovencev iz New Yorka z zastavami in transparenti. Nekaj soigralcev si je oddahnilo, saj je bilo pred tem okrog slovenskega asa v slačilnici toliko novinarjev, da niso mogli do svoje klopi. Navijači pa so se razveselili, čeprav so si želeli malce daljšega druženja.

"Spomnila sem se, da bi se bilo lepo malo družiti, glede na to, da smo v New Yorku vsi tako zaposleni. Bila je lepa priložnost, da skupaj spoznamo tudi Luka, in zagotovo se ga je izplačalo počakati," je povedala ekonomistka Lina Dmitrović, ki je sprožila idejo o skupinskem ogledu tekme na družbenih omrežjih.

Predsednik društva V tujini izobraženih Slovencev (Vtis) Igor Cesarec pa je organiziral srečanje med navijači in košarkarjem, ki je s svojimi predstavami tako kot v domovini navdušil tudi Slovence v ZDA. "Mislim, da ni bilo težko spraviti skupaj toliko ljudi. Nekoliko težje je bilo logistično urediti vse skupaj in s klubom in Madison Square Gardnom in ljudmi. Kar zadeva zanimanje za prihod, pa menim, da je bilo to še najlažje. Prijave so kar kapljale," je dejal Cesarec.

"Super. Vsakič to odgovorim. Res se zahvaljujem vsem, ki mi sledijo. Vem, da veliko ljudi vstane zjutraj in pogleda mojo tekmo, tako da res hvala," pa je ameriškim in potem tudi slovenskim novinarjem odgovarjal Dončić, ki ga je v živo spremljala do zdaj največja navijaška zasedba Slovencev v dvorani Madison Square Garden. Po tekmi New Yorka in Dallasa jih je tudi na kratko obiskal na tribunah in se fotografiral z njimi.