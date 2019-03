Dončić po tekmi premora upa na zmago proti Pelikanom

Dallas(28-41) je sicer na domačem parketu večji del sezone deloval zelo dobro (22-13), toda po zadnjem trgovanju so se stvari drastično poslabšale tudi v domači areni. Na srečo Teličkov so tudi Pelikanizelo skromni, ko je govora o gostovanjih (12-25), poleg tega so izgubili kar zadnjih šest ligaških obračunov. Dallas je prav na zadnji tekmi prekinil črno serijo sedmih porazov in okusil slast zmage proti Konjenikom.

TEKMA