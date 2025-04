Dončić po tekmi s povitim komolcem: Grozno se počutim, res grozno

Dončić je dve minuti in pol pred koncem s polaganjem ustavil črno serijo svojega moštva, ki ni vpisalo točke slabih pet minut. James je z blokado 11 sekund pred koncem ustavil napad centra nasprotnikov Alperina Senguna, malo pred tem pa zadel dva prosta meta. "Mislim, da je to bila najslabša tekma nas treh do zdaj. A odlično smo delili žogo in vsi so metali na koš. Vsi so bili vpleteni in tako moramo igrati," je recept za uspeh opisal Slovenec.