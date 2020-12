Dončić po uvodnem porazu: Sprejemal sem napačne odločitve

Ponoči so v bogatem programu nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA nastopila vsa tri moštva s slovenskim pridihom in vsa tri doživela poraze. Najvidnejši je bil učinek Luke Dončića z 32 točkami, osmimi skoki in petimi podajami v dresu Dallasa, ekipa iz Teksasa pa je izgubila proti Phoenixu s 102:106.

icon-expand Dončić (na fotografiji) v prodoru na gostovanju v Phoenixu. FOTO: AP

V vrstah letos okrepljenega Phoenixa je bil najbolj razigran Devin Bookerz 22 točkami. Luka Dončićje pred tekmo v Arizoni priznal, da še ni v pravi formi, da pa jo namerava hitro uloviti. Na prvem obračunu je še ni, čeprav je dosegel 32 točk, pa nikakor ni zadovoljil z metom. Za dve točki je od 26 poskusov zadel 11 metov, neuspešen je bil v prvih šestih, zgrešil pa je tudi vseh šest metov za tri točke.

"Nisem zadovoljen. Sprejemal sem napačne odločitve. Namesto metanja, ki mi ni šlo, bi moral več prodirati v raketo. To moram spremeniti, slabi meti niso dobri ne zame ne za ekipo. Nekaj obdobij je bilo dobrih, a so bila prekratka. Moram igrati bolje,"je za spletno stran svojega kluba dejal Dončić, ki je prestrašil svojega trenerja, ko se je spotaknil in za trenutek odšepal. A hitro je bil njegov tek spet povsem običajen. "Z gležnjem je vse v redu," je svoje privržence potolažil slovenski zvezdnik. Dončićevih 32 točk na tekmi s Phoenixom:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke



Phoenix je tekmo odprl z izidom 8:0, nato pa vodil vse do tretje četrtine, Mavericksi so prvič prišli v vodstvo pri zidu 62:61. Sledila je nova uspešna serija domačih, ki so si priigrali 12 točk prednosti, kar je bila tudi najvišja razlika na tekmi, toda Dončić je s prostima metoma izenačil na 100:100. Toda v končnici so bili spet boljši gostitelji, ki so se tako veselili prve zmage v sezoni.

icon-link Statistika Luka Dončića na tekmi Phoenix Suns - Dallas Mavericks. FOTO: Sofascore.com

Spoelstra: Na nekaterih položajih nismo imeli dovolj dobrega gibanja

V Orlandu si je tekmo z Miamijem lahko ogledalo dobrih 3000 gledalcev, ki so videli zmago svojega moštva in tudi dobro predstavo gostujočega branilca Gorana Dragića. Ljubljančan sicer ni začel v prvi postavi, na koncu pa je v statistiko vpisal 20 točk, sedem podaj in štiri skoke. Zadel je osem od 13 metov za dve točki in enega od štirih za tri točke. S 25 točkami in 11 skoki je bil učinkovitejši od njega le Bam Adebayo. Pri Orlandu je 25 točk dosegel tudi Evan Fournier. Orlando je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 34:24.

"Orlando je odlična obrambna ekipa. Mi danes na nekaterih položajih nismo imeli dovolj dobrega gibanja, da bi lahko zmagali," je po tekmi dejal trener gostov Eric Spoelstra. Na božični večer bo tudi liga NBA imela dan premora. Že na praznični dan pa Miami čaka obračun z New Orleans Pelicansi, Dallas dvoboj z aktualnimi prvaki Los Angeles Lakersi, Denver Nuggetse Vlatka Čančarja pa po dramatičnem porazu s Sacramento Kingsi obračun z Los Angeles Clippersi.