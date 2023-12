Dončić po zgodovinski predstavi: Nihče me ne bo vprašal o moji obrambi?

Najbolje, da kar začnemo naštevati dosežke Luke Dončića po novi zmagi njegovega moštva. To je bila njegova šesta tekma z vsaj 50. točkami v ligi NBA. Več točk od njega sta na božični dan dosegla le legendarni Wilt Chamberlain (59) in Bernard King (60). Že v prvi četrtini je s trojko dosegel mejnik 10.000 točk v ligi NBA in se izenačil z Bobom McAdoojem. Pred njima so Wilt Chamberlain, ki je za mejnik 10.000 točk potreboval zgolj 236 tekem, kar je najmanj v zgodovini lige NBA, Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355). S starostjo 24 let in 300 dni je Dončić šesti najmlajši igralec, ki je dosegel 10.000 točk, za LeBronom Jamesom, Kevinom Durantom, Kobejem Bryantom, Carmelom Anthonyjem in Tracyjem McGradyjem.

O njegovi veličini dovolj povedo že imena, ki ga obkrožajo ob vsakem novem zgodovinskem dosežku. Na ta seznam dodajmo tudi Jamesa Hardna, ki je edini poleg Slovenca v zgodovini najmočnejše lige na svetu, ki je na tekmi dosegel vsaj 50 točk in 15 podaj. A tudi vsem prej omenjenim velikanom nikoli ni uspelo na eni tekmi doseči vsaj 50 točk, 5 skokov, 15 podaj, 5 trojk, 3 ukradene žoge in 3 blokade na eni tekmi. Dodajmo, da je Dončić vse to dosegel ob dejstvu, da je praktično celotno tekmo pred seboj imel vsaj dva nasprotnika, ki sta vso svojo pozornost namenila zgolj njemu. Da, Luka Dončić je preprosto edinstven.