Dončić po zmagi nad Angolo: Trenutno sem osredotočen na Slovenijo in ne na Dallas

"Dobro smo začeli tekmo. Vedeli smo, da bo Angola zelo agresivna. Vso tekmo so igrali agresivno, to smo pričakovali. V tekmo smo morali vstopiti s pravo mentaliteto in to nam je uspelo," je dogajanje na prvi tekmi, ki jo je Slovenija dobila z neverjetno razliko 50 točk (118:68), komentiral Luka Dončić. Še enkrat je poudaril, da vselej zelo rad nastopa v reprezentančnem dresu. Dončić je po naporni sezoni v NBA sicer utišal marsikaterega kritika, ki je napovedoval, da se zvezdnik Dallasa ne bo udeležil te reprezentančne akcije. A Lukov cilj je jasen: Slovenijo popeljati na prestižni olimpijski turnir, na katerem bi se lahko pomeril z najboljšimi reprezentancami sveta. "Zame je vedno užitek igrati za reprezentanco. To je nekaj, česar si močno želim, in komaj čakam, da bom igral. Zelo sem zadovoljen, da sem lahko tukaj," je poudaril Dončić.