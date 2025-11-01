Dončić: Počutim se odlično, a zmaga občutek naredi še slajši

Slovenski as Luka Dončić se je po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na parket in nadaljeval tam, kjer je končal – dosegel je 44 točk in popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 117:112 proti Memphis Grizzlies. Po tekmi je znova poudaril, da mu zmaga pomeni več kot osebna statistika.

Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

"Počutim se odlično, ampak ko zmagamo, se počutim še bolje," je dejal Luka Dončić po tekmi. "To je ves smisel – pomagati ekipi do zmage. Včasih s točkami, drugič z drugimi stvarmi." Dončić, ki ga zaradi poškodb noge in prsta ni bilo na parketu na zadnjih treh tekmah, je postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je sezono začel s tremi zaporednimi tekmami z vsaj 40 točkami. Edini, ki mu je pred tem to uspelo, je bil Wilt Chamberlain, in to kar dvakrat – sezono 1961 je odprl s petimi zaporednimi tekmami z najmanj 40 točkami, naslednje leto pa s sedmimi. Ko je Luka slišal za ta podatek, je le pripomnil: "Jezus."

Ob takšnem začetku sezone se zdi, da je za slovenskega zvezdnika Lakersov mogoče prav vse. Sezono je odprl s 43 točkami proti Golden State Warriors, nato pa dosegel 49 točk proti Minnesota Timberwolves. Njegov met iz igre 51,9 odstotka na tekmi z Memphisom je bil pravzaprav najmanj učinkovit v sezoni doslej.

Luka Dončić in Austin Reaves FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko on doseže 40 točk, smo v dobrem položaju," je dejal njegov soigralec Austin Reaves, ki je tekmo končal z 21 točkami. Reaves je dodal še: "Če začne tekmo in ima 15 točk že v prvi četrtini, bomo zagotovo dosegli 30 točk (v četrtini), razen če vsi ostali mečemo opeke, kot sem jih tokrat jaz." Po treh tekmah sezone ima Dončić povprečje kar 45,3 točke na tekmo. Na vprašanje, ali lahko vso sezono ohrani povprečje 40 točk na tekmo, je odgovoril: "To bo težko. Včasih pač ne bom mogel doseči toliko točk."

JJ Redick FOTO: AP icon-expand

"Preprosto še naprej dela, kar želi, in vzame, kar mu obramba ponudi," je o Dončiću dejal trener Lakersov JJ Redick. Lakersi so imeli sicer v drugi četrtini veliko težav, saj so Grizliji dosegli 42 točk in povedli že za 15. "Nisem povzdignil glasu – vsaj mislim, da ga nisem," je Redick dejal o svojem govoru ob polčasu. "Če povzamem, tekme nismo začeli dovolj zavzeto, potem smo zaigrali bolje, zgradili osem točk prednosti, nato pa so oni naredili niz 33:11, predvsem s petimi igralci, ki so igrali bolj zavzeto od nas. Zato smo jih med polčasom izzvali in v drugem polčasu je bilo, kot bi gledal dve različni ekipi."