Dončić po zmagi nad Minnesoto: Iskreno, nisem razmišljal o preteklosti

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Los Angeles Lakers dosegel prvo zmago v novi sezoni, potem ko so Jezerniki doma premagali Minnesoto Timberwolves s 128:110. Dončić je postal četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na zaporednih uvodnih tekmah dosegel več kot 40 točk. Tokrat je bil prvi strelec večera z 49 točkami.

Luka Dončić FOTO: AP

Luka Dončić je po novi izjemni predstavi, ko je znova presegel mejo 40 točk, spregovoril o ključnih trenutkih tekme in svojem pogledu na igro. "V drugem polčasu so poskušali s podvajanjem, prostor v raketi je bil precej zaprt, zato sem skušal nadzorovati ritem igre. Mislim, da mi je to danes dobro uspelo," je dejal Dončić, ki je ob tem dodal, da včasih pri tem ni tako uspešen, a je tokrat našel pravo mero med organizacijo igre in napadalno učinkovitostjo.

Luka Dončić proti Minnesoti FOTO: Sofascore.com

Z dvema zaporednima tekmama z več kot 40 točkami je postal prvi košarkar Lakersov v zgodovini s takšnim začetkom sezone. "Odličen občutek je. Prvo tekmo bi morali dobiti, a današnja zmaga proti Minnesoti, ki ima res kakovostno ekipo, veliko pomeni. Sam se počutim odlično in želim zmagati na vsaki tekmi," je povedal.

Na vprašanje o tem, kako se je igra odprla, je Luka dodal: "Na začetku so hitro pobegnili za 10 točk, zato smo morali biti bolj fizični – ne le v obrambi, ampak tudi v napadu. Začel sem več napadati obroč in iz tega smo gradili napade."

Ko so se Lakersi nazadnje pomerili z Minnesoto, je bilo to v lanski končnici, ko so Jezerniki izpadli po petih tekmah. Po današnji zmagi Lakersov v ponovnem obračunu proti Minnesoti je Dončić priznal, da o lanskem izpadu sploh ni razmišljal. "Iskreno, ne. Lanska sezona je bila zame res težka in želim jo pozabiti. Poskušam iti naprej," je dejal Dončić. "Nisem razmišljal o tistem prvem krogu končnice, saj je bila to šele druga tekma v sezoni. Proti njim bomo igrali še dve ali tri tekme, in vsaka bo prava bitka."

Po eni izmed trojk je Dončić poskrbel tudi za nasmeh gledalcev z majhnim plesnim gibom. "Iskreno, sploh nisem vedel, kaj delam. Včasih se preprosto zgodi – spontano, brez načrta. Morda bom moral na tem še malo delati," je zaključil v smehu.