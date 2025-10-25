Svetli način
Košarka

Dončić po zmagi nad Minnesoto: Iskreno, nisem razmišljal o preteklosti

Los Angeles, 25. 10. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
4

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Los Angeles Lakers dosegel prvo zmago v novi sezoni, potem ko so Jezerniki doma premagali Minnesoto Timberwolves s 128:110. Dončić je postal četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na zaporednih uvodnih tekmah dosegel več kot 40 točk. Tokrat je bil prvi strelec večera z 49 točkami.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Luka Dončić je po novi izjemni predstavi, ko je znova presegel mejo 40 točk, spregovoril o ključnih trenutkih tekme in svojem pogledu na igro.

"V drugem polčasu so poskušali s podvajanjem, prostor v raketi je bil precej zaprt, zato sem skušal nadzorovati ritem igre. Mislim, da mi je to danes dobro uspelo," je dejal Dončić, ki je ob tem dodal, da včasih pri tem ni tako uspešen, a je tokrat našel pravo mero med organizacijo igre in napadalno učinkovitostjo.

Luka Dončić proti Minnesoti
Luka Dončić proti Minnesoti FOTO: Sofascore.com

Z dvema zaporednima tekmama z več kot 40 točkami je postal prvi košarkar Lakersov v zgodovini s takšnim začetkom sezone. "Odličen občutek je. Prvo tekmo bi morali dobiti, a današnja zmaga proti Minnesoti, ki ima res kakovostno ekipo, veliko pomeni. Sam se počutim odlično in želim zmagati na vsaki tekmi," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje o tem, kako se je igra odprla, je Luka dodal: "Na začetku so hitro pobegnili za 10 točk, zato smo morali biti bolj fizični – ne le v obrambi, ampak tudi v napadu. Začel sem več napadati obroč in iz tega smo gradili napade."

Preberi še Dončić z 49 točkami blestel ob zmagi nad Minnesoto

Ko so se Lakersi nazadnje pomerili z Minnesoto, je bilo to v lanski končnici, ko so Jezerniki izpadli po petih tekmah. Po današnji zmagi Lakersov v ponovnem obračunu proti Minnesoti je Dončić priznal, da o lanskem izpadu sploh ni razmišljal. 

"Iskreno, ne. Lanska sezona je bila zame res težka in želim jo pozabiti. Poskušam iti naprej," je dejal Dončić. "Nisem razmišljal o tistem prvem krogu končnice, saj je bila to šele druga tekma v sezoni. Proti njim bomo igrali še dve ali tri tekme, in vsaka bo prava bitka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po eni izmed trojk je Dončić poskrbel tudi za nasmeh gledalcev z majhnim plesnim gibom. "Iskreno, sploh nisem vedel, kaj delam. Včasih se preprosto zgodi – spontano, brez načrta. Morda bom moral na tem še malo delati," je zaključil v smehu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba dončić la lakers minnesota
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
25. 10. 2025 10.51
Lani je bil boleč izpad, in tudi letos ne bo nič drugače 😂
ODGOVORI
0 0
mikpiki191
25. 10. 2025 10.51
+1
Luka je pač car ,enim se lahko samo kolca kaj so ga menjali
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
25. 10. 2025 10.12
+5
Vedno preberem vsak članek o Luki. Zaenkrat se jih nisem naveličal. Če bi pa se jih slučajno naveličal, pa bi jih kot pri marsikaterih člankih preskočil. Zato nekaterim, ki jih članki nervirajo priporočam, da tud tako storijo. Sej jih noben ne sili čitat nekaj, kar jih ne zanima!?
ODGOVORI
8 3
tmj
25. 10. 2025 10.48
+1
se pridruzujem z najvecjim veseljam in ponosem
ODGOVORI
1 0
