Dončić po zmagi zbodel soigralca in nasmejal košarkarsko javnost

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil ob novi zmagi Los Angeles Lakersov znova (pričakovano) eden vidnejših posameznikov na parketu. Ob zmagi proti New Orleans Pelicansom s 118:104 je dosegel 24 točk, 12 podaj in sedem skokov, po obračunu pa z izjavami na novinarski konferenci skrbel za prešerno vzdušje.

"Utrujen sem," sta bili prvi besedi, ki jih je Luka Dončić izrekel po prihodu v konferenčno sobo. Nič presenetljivega, saj je na igrišču preživel več kot 40 minut in imel ob tem večino časa na sebi dva košarkarja nasprotne ekipe. "Imeli smo veliko odličnih priložnosti, zgrešili veliko odprtih metov, ampak tako moramo igrati, ko me podvajajo. Če imaš odprti met, moraš zaključiti. Lahko bi dosegli 150 točk," je svoje misli po tekmi strnil slovenski zvezdnik.

Prav zgrešeni odprti meti so razlog, da jezerniki niso zmagali z veliko večjo razliko. S to težavo se soočajo že vse od začetka sezone, v kateri so zgolj dvakrat realizirali več kot 40 odstotkov metov iz igre – enkrat proti Atlanti, ko so kljub temu izgubili. "Dobro za nas, da smo s takšnimi odstotki pri devetih zmagah in štirih porazih. Imamo veliko priložnosti, kar pomeni, da smo lahko še boljši. To nas mora motivirati," je na negativne odstotke s pozitivnega vidika pogledal Dončić.

Eden izmed novinarjev je dejal, da ima še 10 vprašanj. "Se vidimo," je v smehu odvrnil Dončić in vstal. "Dajem mu dolga vprašanja, da ga še bolje naučim angleško," je dejal novinar, prvi zvezdnik jezernikov pa je hitro našel odgovor. "Angleško govorim bolje kot Rui (Hachimura), ki je hodil na univerzo," je dejal Dončić, drug novinar pa mu je odvrnil, da govori tudi bolje kot Austin Reaves.

Hachimura je Japonsko zapustil pred skoraj 10 leti, ko se je preselil v Združene države Amerike in začel z igranjem univerzitetne košarke za ekipo Gonzaga Bulldogs. V Ligi NBA je debitiral leta 2019 za Wizardse, ki so ga izbrali na naboru novincev, dres Lakersov pa je oblekel predlani.

Redick: Ponosen sem na igralce

Po četrtem od petih zaporednih gostovanj je pred predstavnike sedme sile stopil tudi trener moštva iz mesta angelov JJ Redick: "Prvič na tem potovanju smo tekmo začeli dobro. Ponosen sem na igralce. Vknjižili smo 28 asistenc, kar je ogromno. Luka in Austin sta jih skupaj dosegla 19, bila sta zelo dobra. Odlično je odigral tudi DeAndre Ayton." Slednji je zabeležil 20 točk in kar 16 skokov. Ameriški košarkarski strokovnjak se je dotaknil tudi dejstva, da so nasprotniki večino časa podvajali Dončića, in izpostavil, da mora Slovenec s strani soigralcev kljub temu prejeti več podaj. "Na zadnjih dveh tekmah so ga pokrivali vsi branilci lige. Ostali ga morajo najti v pravih trenutkih," je zaključil Redick, ki bo z varovanci ponovno na delu že v noči na nedeljo, ko Lakerse čaka nova gostujoča tekma. Igrali bodo proti Milwaukee Bucksom, ki so pri osmih zmagah in petih porazih.