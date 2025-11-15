Svetli način
Košarka

Dončić po zmagi zbodel soigralca in nasmejal košarkarsko javnost

New Orleans, 15. 11. 2025 07.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil ob novi zmagi Los Angeles Lakersov znova (pričakovano) eden vidnejših posameznikov na parketu. Ob zmagi proti New Orleans Pelicansom s 118:104 je dosegel 24 točk, 12 podaj in sedem skokov, po obračunu pa z izjavami na novinarski konferenci skrbel za prešerno vzdušje.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Utrujen sem," sta bili prvi besedi, ki jih je Luka Dončić izrekel po prihodu v konferenčno sobo. Nič presenetljivega, saj je na igrišču preživel več kot 40 minut in imel ob tem večino časa na sebi dva košarkarja nasprotne ekipe. "Imeli smo veliko odličnih priložnosti, zgrešili veliko odprtih metov, ampak tako moramo igrati, ko me podvajajo. Če imaš odprti met, moraš zaključiti. Lahko bi dosegli 150 točk," je svoje misli po tekmi strnil slovenski zvezdnik.

Preberi še Dončić z dvojnim dvojčkom Lakersom pomagal do zanesljive zmage v New Orleansu

Prav zgrešeni odprti meti so razlog, da jezerniki niso zmagali z veliko večjo razliko. S to težavo se soočajo že vse od začetka sezone, v kateri so zgolj dvakrat realizirali več kot 40 odstotkov metov iz igre – enkrat proti Atlanti, ko so kljub temu izgubili. "Dobro za nas, da smo s takšnimi odstotki pri devetih zmagah in štirih porazih. Imamo veliko priložnosti, kar pomeni, da smo lahko še boljši. To nas mora motivirati," je na negativne odstotke s pozitivnega vidika pogledal Dončić.

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers FOTO: AP

Eden izmed novinarjev je dejal, da ima še 10 vprašanj. "Se vidimo," je v smehu odvrnil Dončić in vstal. "Dajem mu dolga vprašanja, da ga še bolje naučim angleško," je dejal novinar, prvi zvezdnik jezernikov pa je hitro našel odgovor. "Angleško govorim bolje kot Rui (Hachimura), ki je hodil na univerzo," je dejal Dončić, drug novinar pa mu je odvrnil, da govori tudi bolje kot Austin Reaves.

Hachimura je Japonsko zapustil pred skoraj 10 leti, ko se je preselil v Združene države Amerike in začel z igranjem univerzitetne košarke za ekipo Gonzaga Bulldogs. V Ligi NBA je debitiral leta 2019 za Wizardse, ki so ga izbrali na naboru novincev, dres Lakersov pa je oblekel predlani.

Luka Dončić in Rui Hachimura
Luka Dončić in Rui Hachimura FOTO: Profimedia

Redick: Ponosen sem na igralce

Po četrtem od petih zaporednih gostovanj je pred predstavnike sedme sile stopil tudi trener moštva iz mesta angelov JJ Redick: "Prvič na tem potovanju smo tekmo začeli dobro. Ponosen sem na igralce. Vknjižili smo 28 asistenc, kar je ogromno. Luka in Austin sta jih skupaj dosegla 19, bila sta zelo dobra. Odlično je odigral tudi DeAndre Ayton." Slednji je zabeležil 20 točk in kar 16 skokov.

Ameriški košarkarski strokovnjak se je dotaknil tudi dejstva, da so nasprotniki večino časa podvajali Dončića, in izpostavil, da mora Slovenec s strani soigralcev kljub temu prejeti več podaj. "Na zadnjih dveh tekmah so ga pokrivali vsi branilci lige. Ostali ga morajo najti v pravih trenutkih," je zaključil Redick, ki bo z varovanci ponovno na delu že v noči na nedeljo, ko Lakerse čaka nova gostujoča tekma. Igrali bodo proti Milwaukee Bucksom, ki so pri osmih zmagah in petih porazih.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
15. 11. 2025 08.42
Dnevna doza v petih delih za Slovenijo nepomemebna..)) To je to, če nimajo novinarji kaj pametnega pisat, alimpa ne upajo, pa je v KRIMINALNI, gospodarsko in finančno propadli Sloveniji zgodb dovolj ??
ODGOVORI
0 0
Geronimo
15. 11. 2025 08.35
+1
Ne morem vec gledat teh zgodb o donkiju a nimate kaj drugega za pisat,,,
ODGOVORI
2 1
Oliguma
15. 11. 2025 08.17
+2
No, lahko se še napiše, sa so teli pelikani zadnji na lestvic..in, da je taka tekma malo za trening..zato ne rabite neke evforije zganjati..kako so oh in sploh.
ODGOVORI
5 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
15. 11. 2025 08.04
+3
Vsaka zmaga steje.
ODGOVORI
5 2
Perrun
15. 11. 2025 08.02
-2
Dobro, zmagat proti Pelikanom ni ravno uspeh…
ODGOVORI
4 6
