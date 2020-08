Dončić počival, Dallas pa na poti do zmage nadoknadil 22 točk zaostanka

Trener Dallasa Rick Carlisle pa je tokrat tako Luki Dončiću kot Kristapsu Porzingisu in Dorianu Finneyju Smithu namenil počitek, a so soigralci vseeno premagali Utah, kljub temu da so na začetku drugega polčasa zaostajali že za 22 točk (88:100). To je najboljši preobrat Mavericksov po februarju 2016. Najboljši strelec Dallasa je bil s 27 točkami Tim Hardaway Jr., Seth Curry jih je dodal 22, Boban Marjanović pa 20 in ob tem še devet skokov. "Všeč mi je bil preobrat. Rad zmagujem, sovražim izgubljati. Rad imam zmage zaradi občutka, ki ga dobijo košarkarji, da so nekaj naredili skupaj," je dejal po koncu Carlisle.

Miami Heat pa je bil s 114:92 boljši od Indiane Pacers. Goran Dragić je za vročico v 30 minutah dosegel 11 točk, devet podaj in šest skokov.