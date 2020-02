Dončić podelil 'banano' prijatelju Juanchu, po tekmi pa priznal: Gleženj ni stoodstoten

"Seveda ljudje največ govorijo o meni in KP-ju. Žal ne govorijo toliko o drugih igralcih naše ekipe, kot so Seth, Tim, Delon ... Smo ekipa kot celota in tudi o njih bi se moralo več govoriti," je po tekmi dejal Dončić. Ta tokrat ni bil prvi strelec Mavsov, ta čast je tokrat pripadla Timu Hardawayju ml., ki se je zaustavil pri 23 točkah. "V napadu smo lahko zares dobri, ko vlečemo prave poteze, prave podaje in ko dobivamo druge priložnosti," je po tekmi razlagal prvi strelec tekme. V zasedbi Dallasa se je na tekmi z Atlanto poškodoval Jalen Brunson (rama), ki bo izpustil še vsaj naslednje štiri tekme. Težave z zdravjem je imel v tej sezoni tudi Dončić, ki je dvakrat izpustil nekaj tekem zaradi poškodbe gležnja. Po tekmi v Orlandu, na kateri je spet stopil nasprotniku na nogo in si rahlo poškodoval gleženj, je priznal, da njegov gleženj ni stoodstoten. "Včasih imam nekaj težav, očitno je, da gleženj ni stoodstoten. Ker je bil otečen, sem izpustil tekmo v Atlanti. Poskušam zmanjševati oteklino," je novinarjem v Dallasu razlagal Dončić.