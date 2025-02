Dončić pojasnil, zakaj se mu je celotno tekmo smejalo

Luka Dončić je nazaj. Slovenski zvezdnik je v Denverju navdušil z 32 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami, pri čemer je bil najboljši strelec ob zanesljivi zmagi Lakersov. Po tekmi ni mogel skriti nasmeška. Jasno in glasno pa je dal vedeti, da ga zanima zgolj in samo naslov prvaka.

Poškodba Ahilove tetive, zaradi katere je bil brez košarke kar mesec in pol in ki je vplivala na njegovo minutažo na prvih tekmah v dresu Lakersov, je očitno preteklost. Luka Dončić je na vselej zahtevnem gostovanju v Denverju, ki je bil v nizu devetih zaporednih zmag, prikazal daleč najboljšo predstavo v dresu novega moštva in bil glavni razlog za prestižno zmago s 123:100. "Spet sem se počutil kot jaz, zato sem celotno tekmo igral z nasmeškom na obrazu," je takoj po tekmi odvrnil novinarki, ki ga je vprašala, zakaj se mu je že med srečanjem tako smejalo. Dončić je zgolj v prvi četrtini dosegel 16 točk. Za primerjavo, na prvih treh nastopih v dresu Lakersov je v povprečju dosegal manj kot 15 točk. Jezerniki so proti moštvu, ki jih je lani v petih tekmah izločilo v prvem krogu končnice, prikazali eno najboljših predstav sezone, zagotovo pa najboljšo po odmevni zamenjavi Anthonyja Davisa in Dončića. Denver niti enkrat na tekmi ni vodil.

Ritem igre v napadu je ob Dončiću narekoval LeBron James, ki je bil s 25 točkami drugi strelec obračuna. Kemija med prvima zvezdnikoma franšize iz Los Angelesa je iz tekme v tekmo boljša. Dončić je tri od svojih sedmih asistenc prispeval prav za Jamesa, ki je v vseh treh primerih delo končal z atraktivnim zabijanjem. "Še vedno se lahko izboljšava, to je šele moja četrta tekma. Kemija potrebuje čas, ampak danes ste videli, da postaja vse boljša. In to se bo nadaljevalo," samozavestno v prihodnost pogleduje 25-letni Ljubljančan. Pohvalil je tudi Austina Reavesa, ki je dosegel 23 točk: "Igral sem proti njemu in vem, kako zahtevno ga je kriti. Zato ga veliko raje imam v svoji ekipi."

V obrambi se je izkazal s štirimi ukradenimi žogami. Izgubil je le eno. FOTO: AP icon-expand

Zadovoljen, da se lahko znova osredotoča na košarko Dončić je priznal, da je za njim vse prej kot lahko obdobje. Zadnje tri tedne, ko je moral praktično čez noč zapustiti Dallas in novo domovanje najti v Los Angelesu, je opisal kot drugačne in zahtevne, nato pa dodal: "Ampak zadovoljen sem, da lahko spet igram košarko. In kot pravim, vsak dan bom boljši. Vesel sem, da sem tukaj in lahko igram z novimi soigralci." Varovanci J. J. Reddicka po odmevnem uspehu za četrtim mestom zahodne konference, ki zagotavlja prednost domačega parketa v prvem krogu končnice in ki ga trenutno zaseda Houston, zaostajajo le še eno zmago. "Ne vem, kdaj sem nazadnje slavil tukaj. Proti Denverju je vedno neugodno igrati. Za nas je to izjemna zmaga, ki nas navdaja s samozavestjo," je na novinarski konferenci po tekmi še povedal Dončić.

'Naš edini cilj je šampionski prstan' Prestižna zmaga je zagotovo dvignila apetite navijačev Lakersov. Čeprav si je večina strokovnjakov enotnih, da jim manjka predvsem vrhunski center, da bi jih lahko prištevali med glavne kandidate za naslov, je cilj znotraj garderobe jasen. "Naš edini cilj je osvojiti šampionski prstan. Mislim, da imamo ekipo za to," je odločen Dončić. Zmaga ob tako dobri individualni predstavi je zanj najlepša možna popotnica pred naslednjo tekmo, ki bo zanj nedvomno prav posebna. V noči na sredo se bo prvič v karieri pomeril z Dallasom, svojim nekdanjim klubom.