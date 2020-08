Dončić pomirja navijače po poškodbi gležnja: Ne bojte se, ni hudega

Luka Dončić je poškodbo staknil slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine ob pokrivanjuKawhija Leonarda. V slačilnici so mu gleženj na novo povili, vidno šepajoč pa se je nato odpravil nazaj proti dvorani. Na začetku zadnje četrtine se je 21-letnik vrnil na parket, a na njem zdržal le tri minute, preden je v bolečinah sedel na klop. Na igrišču je sicer prebil 29 minut in v neučinkoviti strelski predstavi dosegel 13 točk (4/14 iz igre, 1/6 za tri, 4/10 prosti meti), 10 skokov in 10 podaj. S tem mu je uspel sploh prvi trojni dvojček v zgodovini Dallasa v končnici. Obenem je 21-letnik postal tretji najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki je zabeležil dvomestno številko v treh statističnih kategorijah izločilnih bojev, pred njim sta do tega mejnika prej prišla le Magic Johnson inLeBron James. "Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ni tako hudo. Iskreno sem imel precej sreče, saj gre za levi gleženj in ne desni. Več bomo izvedeli kasneje," je takoj po tekmi novinarjem dejal Dončić, ki bo po poročanju ameriških novinarjev dodatne teste in slikanje levega gležnja opravil v nedeljo. Nasploh ima z gležnji letos slovenski zvezdnik kar nekaj težav.