Dončić vnovič poškodovan in še tretjič v karieri izbran v prvo peterko tekme vseh zvezd

Tudi v drugem delu igre so gosti iz Teksasa ohranjali prednost iz prvega polčasa. Sredi tretje četrtine je Dallas po eni od izjemnih akcij tokrat neustavljivega Dinwiddieja, ki je na koncu prispeval 36 točk, ušel na +11 (63:52). Po treh četrtinah so varovanci trenerja Jasona Kidda vodili s šestimi točkami prednosti in v zadnjo četrtino vstopili odločeni, da se kljub odsotnosti prvega zvezdnika moštva domov vrnejo s pomembno zmago.

Kidd je opozarjal na pomembnost vsake naslednje tekme v boju za končnico in tako so Dinwiddie, Josh Green in druščina krenili v zadnjih 12 minut dvoboja. Čeprav so nekajkrat povedli za +9 (92:83 in 95:86), so do konca trepetali za zmago. Domači kljub številnim poskusom v zadnji minuti in pol niso uspeli preobrniti poteka dogodkov na parketu, Dallas pa se je veselil zaslužene zmage brez pomoči še tretjič v karieri izbranega člana prve peterke na prihajajoči tekmi vseh zvezd v ligi NBA.

Liga NBA, izid:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 95:99 (32:32, 16:22, 21:22, 26:23)

(Luka Dončić odigral dobre 3 minute in v tem času zbral 1 skok za Dallas Mavericks).