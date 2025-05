Dončić poskrbel za solze Rupnika, ki je izpolnil obljubo

"Rule, vsa čast za kariero. Uživaj v zadnjih tekmah, vse si dal od sebe. Hvala za skupne trenutke v Španiji in srečno na novi poti," so bile besede, ki jih je Luki Rupniku posvetil Luka Dončić in poskrbel za evforijo v dvorani. Pred njim so dolgoletnemu slovenskemu reprezentantu čudovite misli namenili še Edo Murić, Jaka Blažič, Klemen Prepelič in številni družinski člani.

Rupnik je nato v objemu svojih bližnjih s solznimi očmi prijel mikrofon in nagovoril nabito polno domačo dvorano: "Nikoli si nisem predstavljal, da bom doživel kaj takšnega. Vse bomo naredili, da bomo sedmi in odigrali še dve domači tekmi. Še se bomo vrnili, samo počakajte nekaj dni."

In kar je rekel, je tudi uresničil. Rupnik je s soigralci na zadnji tekmi rednega dela na gostovanju pri Nantesu vknjižil zmago z izidom 82:88 in bil s 17 točkami tretji najboljši strelec na obračunu. Omenjen rezultat je zadostoval za sedmo mesto po rednem delu sezone, tako da je Rupnik izpolnil obljubo in bo moral posledično na konec kariere še počakati.