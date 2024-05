Dončić: Pot do finala ni bila lahka, zdaj pa moramo zmagati še štirikrat

Do zadnjega zvoka sirene jih je slovenski superzvezdnik dodal še 16 za prepričljivo zmago Dallasa nad Minnesoto s 124:103. Po uvrstitvi Mavsov v veliki finale najmočnejše košarkarske lige na svetu je Dončić potrpežljivo odgovarjal na številna novinarska vprašanja, med drugim je spregovoril tudi o dolgi in trnovi poti do finala z Bostonom. "Če bi ljudje vedeli, koliko truda, znoja in odrekanj je potrebno, da bi prišli do velikega finala NBA. Tu so ure in ure analiz, detajlov in priprav na vsakega nasprotnika posebej. Vesel sem, da smo prišli tako daleč, a do končnega cilja nas čaka še ena ovira," je Dončić že uvodoma usmeril pogovor v to, kar se bo začelo s prvo tekmo v zvezni državi Massachusetts prihodnji petek ob 2.30 po srednjeevropskem času.