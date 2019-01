Dončić zatrdil: Na tekmi zvezd bom nastopil z Nowitzkim!

Seznam udeležencev tekmovanja v zabijanju na letošnji tekmi zvezd v Charlottu še ni objavljen. Zvezdnik Dallas Mavericksov prav tako čaka, če bo po izjemnem dosežku in visoki uvrstitvi v glasovanju navijačev dobil priložnost na tekmi med Zahodom in Vzhodom, ali pa bo nastopil zgolj na tekmi najboljših novincev.

Dirk Nowitzkije na tekmi All-Star nazadnje nastopil leta 2015, ko je na podajo Stephena Curryja med dvobojem najboljših selekcij Severne Amerike res zabil in navdušil občinstvo. Očitno 40-letni Nemec nekaj posebnega v Charlottu zdaj pripravlja z 21 let mlajšim Ljubljančanom, ki blesti v svoji prvi sezoni v NBA in je glavni kandidat za osvojitev naslova najboljšega novinca leta s povprečjem 19,9 točke, 6,8 skoka in 5,3 podaje na tekmo. Nowitzki je v svoji zadnji in rekordni 21. sezoni kot član Mavsov povsem na stranskem tiru in dosega vsega 3,8 točke in 1,8 skoka na tekmo, je pa, zanimivo, še vedno stoodstoten, ko gre za proste mete.

Bo Dončiću uspelo?

Liga NBA bo v noči na petek sporočila imena košarkarjev, ki so se neposredno uvrstili na tekmo vseh zvezd na podlagi glasovanja navijačev, igralcev in novinarjev ter bodo tako nastopili v prvih peterkah ekshibicije najboljših v najmočnejši ligi na svetu. Slovenija nestrpno pričakuje novico o tem, ali bo med najboljšo deseterico tudi Dončić, ki so mu navijači po zadnjem merjenju namenili ogromno podpore in je bil trdno na mestih, ki vodijo neposredno na tekmo.

Če mlademu zvezdniku Dallas Mavericksov uspe veliki met že v krstni sezoni v ligi, bo postal prvi Slovenec z nastopom v prvi peterki tekme zvezd, ob tem pa tretji novinec od začetka novega tisočletja ter drugi najmlajši igralec doslej z nastopom na tej tekmi. Dončić je v spletnem in mobilnem glasovanju do 17. januarja prejel 3.301.825 glasov javnosti. Na zahodu je zaostajal le za prvim zvezdnikom NBA LeBronom Jamesom(Los Angeles Lakers), ki je zbral 3.770.807 glasov. V vzhodni konferenci pa je najbolje kazalo Grku Giannisu Antetokounmpu(Milwaukee Bucks) s 3.626.90 glasovi.

McGrady med najglasnejšimi kritiki

Javno glasovanje se je zaključilo v ponedeljek ob polnoči po času na vzhodni obali ZDA. Kljub temu da je bil Dončić ob zadnjem merjenju javnega glasovanja pred nekaterimi bolj uveljavljeni zvezdniki NBA, kot so Curry, James Harden, Kevin Durant, Derrick Rosein Russell Westbrook, to vendarle še ni zagotovilo za neposredno uvrstitev na tekmo zvezd. Izbira navijačev namreč pri končni odločitvi šteje le za polovico glasov. Drugo polovico prispevajo igralci lige in novinarji v enakem deležu.

Tu bi Dončić znal nekoliko izgubiti, saj kljub njegovi izjemni priljubljenosti med navijači kot novinec vendarle ni tako uveljavljen kot nekateri zvezdniki. To so v zadnjih dneh pokazale nekatere razprave košarkarskih poznavalcev v različnih košarkarskih oddajah v ZDA. Najbolj glasen pri tem je bil nekdanji zvezdnik lige Tracy McGrady, ki je dejal, da bi bila Dončićeva uvrstitev pred Curryja in Hardna "nespoštljiva" do trikratnega najkoristnejšega igralca lige iz ekipe Golden State Warriorsov in do letos daleč najboljšega strelca lige ter člana Houston Rocketsov.

Bil bi drugi najmlajši po Bryantu

V prvi peterki bodo iz vsake konference uvrščeni trije "visoki" igralci in dva "nižja" igralca. Ker je Dončić uvrščen med "visoke" igralce, bi to teoretično še vedno dovolilo peterko na zahodu z Dončićem ob Jamesu in Durantu ter Curryju in Hardnu. A vse bo znano ponoči, ko bodo na televizijski mreži TNTob 1.00 zjutraj po slovenskem času sporočili prvi peterki iz obeh konferenc. Igralca z največ glasovi iz vsake od konferenc bosta imenovana za kapetana.

Naslednji četrtek pa bodo sporočili še rezerve iz vsake konference po izbiri obeh trenerjev. To sta praviloma trenerja vodilnih moštev v vsaki konferenci, a le, če na tekmi nista nastopila že v pretekli sezoni. Če bi se Dončiću uspelo uvrstiti v začetno peterko za tekmo zvezd, bi postal prvi Slovenec doslej, ki bi mu pripadla ta čast, in drugi z nastopom. Lani je bil po trenerskem izboru kot prvi med slovenskimi košarkarji izbran Goran Dragić, ki pa ima letos v vrstah ekipe Miami Heat veliko težav s poškodbo kolena. Dončić bi postal tudi drugi najmlajši igralec z nastopom na tej tekmi nasploh za Kobejem Bryantom. Slednji je bil na dan nastopa leta 1998 star 19 let in 175 dni, Dončić pa bi bil v primeru nastopa star 19 let in 354 dni.