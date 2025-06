'Dončić potrebuje ob sebi agilne soigralce, Pelinka je opravil odličen posel'

Nekdanji (zlati) slovenski reprezentant in dolgoletni član NBA-franšize Miami Heat ne skriva zadovoljstva ob dejstvu, da je s svojo fundacijo pripomogel k prenovi še enega igrišča. "Kmalu bo na vrsti še deveto igrišče v Novi Gorici. Upam in želim si, da se tudi to čimprej zaključi," je v daljšem pogovoru našemu novinarju Andražu Hočevarju zaupal starejši od bratov Dragić.

Dragić z velikim zanimanjem spremlja tudi dogajanje v letošnji končnici lige NBA. Ljubljančan pravi, da ga je ena od finalistk Indiana prijetno presenetila, večje možnosti za osvojitev naslova pa vendarle pripisuje zasedbi Oklahome.

"Indiana je odlična ekipa, ki je zmožna marsičesa. Tyrese Haliburton, Pascal Siakam in druščina igrajo lepo, hitro in kombinatorno košarko z veliko podajami. Imajo izjemno izkušenega trenerja Ricka Carlisleja, ki je očitno uspel vzpostaviti izjemno vzdušje znotraj moštva. V finalu jih zagotovo ne bi kar tako odpisal, čeprav večje možnosti za končni uspeh pripisujem Oklahomi. Gre za mlado, uigrano in zelo motivirano moštvo, ki si želi osvojiti to lovoriko. Ne nazadnje, na novo priložnost čakajo dolgih 14 let, ko so nazadnje igrali v velikem finalu, ki so ga koncu izgubili proti Miamiju," napoveduje Dragić.