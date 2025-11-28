Dončić pred Dallasom: Prosim, naredite nekaj s parketom. Je spolzek in zelo nevaren

V košarkarski ligi NBA na zahvalni dan v ZDA ni bilo tekem. Los Angeles Lakers Luke Dončića imajo v pokalu, ki poteka med rednim delom sezone, tri zmage in so prvi v zahodni skupini B. Četrta in zadnja tekma skupinskega dela jih čaka v noči na soboto po slovenskem času doma proti Dallas Mavericks, prejšnjemu moštvu Dončića.

Košarkarji Los Angeles Lakers, ki so si kot edini že zagotovili prvo mesto v skupini, so na prejšnji tekmi pred dvema dnevoma dobili mestni dvoboj proti Clippers s 135:118. Prvi strelec tekme je bil Luka Dončić, ki je dosegel 43 točk. Dončić je za 13. zmago v sezoni, peto zaporedno ter tretjo zaporedno v pokalu dodal še 13 podaj in devet skokov. Blestel je predvsem v prvem polčasu, ko je zbral 32 točk, na koncu pa še 51. v karieri presegel mejo 40 točk.

Statističen učinek Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa na obračunu s Clippersi

"V tej ekipi si vsi stojimo ob strani, drug drugemu krijemo hrbet," je najboljši strelec lige povedal pred novim pomembnim spopadom, ko v mesto angelov prihaja "njegov" Dallas. "Mislim, da smo zelo nevarni, ampak moramo iti tekmo za tekmo. Imamo še veliko prostora za rast," za ESPN dodaja 26-letni Ljubljančan.

Luka Dončić in LeBron James na tekmi proti Jazzu

Dončić je bil po mestnem derbiju s Clippersi, ki je štel tudi za pokalno lovoriko, zelo kritičen do pogojev za delo ...

"Tole je bilo zelo nevarno. Nisem prvi ine dini, kis e pritožuje, toda parket je bil zelo spolzek. Še več, bilo je nevarno. Viudeli ste, da mi je večrta spodrsnilo. Tudi drugim je. Nekaj je potrebno ukreniti, saj lahko pride do hujših poškodb," je še dejal Luka Dončić, ki z jezerniki v skupini B pokalnega tekmovanja ostaja neporažen. "Prosim, naredite nekaj s to podlago. Upam, da bo že do tekme z Dallasom bolje. Nevarno je," opozarja prvi strelec lige.

Poleg zmagovalcev šestih skupin se bo v četrtfinale pokala uvrstila tudi najboljša drugouvrščena ekipa v vsaki konferenci. Ekipe čaka še enajst tekem, ki bodo določile osem moštev za izločilne boje.

Vanje se uvrstijo zmagovalec vsake od šestih skupine, iz vsake konference pa prejme še po eno povabilo najboljše drugouvrščeno moštvo z najboljšim rezultatom v skupinskem delu. Četrtfinalne tekme bodo odigrane 9. in 10. decembra na terenu najboljših ekip skupinskega dela. Polfinale bo 13. decembra, finale pa 16. decembra. Zadnja dva kroga bosta odigrana v T-Mobile Areni v Las Vegasu. Četrtfinalne in polfinalne tekme štejejo za redni del sezone in vplivajo na položaj ekip na lestvici lige, finale pa ne.