Dončić pred obračunom z Oklahomo: Tekma bo velik izziv

Za košarkarje Los Angeles Lakersa ni počitka. Po zmagi nad New Orleans Pelicans jih danes v rednem delu Lige NBA čaka že nov nasprotnik, nasproti jim bo stala vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder. Tekmo si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, z neposrednim prenosom začnemo ob 21.30.

NBA liga: Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers FOTO: VOYO icon-expand

Med prvimi zvedniki LA Lakersov LeBronom Jamesom, Luko Dončićem in Austinom Reavesom je očitno vse boljša kemija. Na zadnji tekmi je namreč trojica skupaj dosegla kar 92 točk (James 27, Dončić 35 in Reaves 30) in jezernike povedli do zmage proti pelikanom.

Luka Dončić vs Pelicans FOTO: Sofascore.com icon-expand

Formo so Lakersi našli v pravem trenutku, čaka jih namreč težko delo v boju za prednost domačega terena v končnici, ki bo pripadla prvim štirim ekipam konference. Nova pomembna tekma jih čaka že danes zvečer, ko se bodo merili z vodilno ekipo na lestvici zahodne konference Oklahomo City Thunder. Da jih čaka izjemno zahteven nasprotnik se je pred nocojšnjo tekmo zavedal tudi Dončić. "Vemo, kako igrajo. Z razlogom so prvi na zahodu. Doslej so igrali odlično, imajo košarkarja, ki je kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. Celotna ekipa je dobra, tako da bo ta tekma za nas velik izziv," je Ljubljančan hvalil vodilno ekipo konference.

Dončić se ekipe iz Oklahome dobro spomni še iz lanske sezone, ko se je Dallas z njimi meril v polfinalu vzhodne konference, na koncu so bili boljši Mavericks s 4:2 v zmagah. "Teh šest tekem je bilo zelo fizično napornih, vsi smo bili zelo utrujeni po njih. Toda bile so tudi zabavne. Tekme z OKC so vedno zahtevne, a zaradi tega posebne. Kot sem že dejal, bo tekma velik izziv, vendar je take tekme zabavno igrati," se je lanskega konferenčnega polfinala spominjal slovenski zvezdnik.

Luka Dončić verjame, da bo tekma proti Oklahomi težka, a zabavna. FOTO: Profimedia icon-expand