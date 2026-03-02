Naslovnica
Košarka

Dončić z nemogočim metom za tri očaral Đokovića

Los Angeles, 02. 03. 2026 08.35 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
A.M.
Novak Đoković in Luka Dončić

Luka Dončić je bil ob zmagi Lakersov proti Kingsom z rezultatom 128:104 najučinkovitejši igralec tekme, ki si jo je ogledal tudi teniški zvezdnik Novak Đoković. Ta je videl veliko atraktivnih akcij, najbrž pa se mu bo najbolj v spomin vtisnil trenutek, ko je slovenski košarkarski as uspešno zaključil napad, ki se je zdel že izgubljen.

V tretji četrtini, ko so jezerniki vodili s 86:65, je njihov napad povedel Luka Dončić, ki mu je ob prečkanju črte za tri točke spodrsnilo. Kljub padcu se je Slovenec hitro vstal in žogo odvodil proti robu igrišča, od koder je iz izredno zahtevnega položaja zadel met za tri točke in poskrbel za evforijo v domači dvorani Los Angeles Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tja je pripotoval tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, nad prisotnostjo katerega je bil navdušen tudi Dončić. "Zame je on največji vseh časov. To, da je bil tukaj in me gledal, je zame neverjetno. Navdušen sem, da je tukaj," je po tekmi dejal Slovenec, ki je k prepričljivi zmagi Lakersov prispeval 28 točk, devet podaj in pet skokov.

Preberi še Lakersi na Dončićev pogon do prepričljive zmage

Za to, da Đoković na ta obračun ne bo pozabil, so poskrbeli fotografi. Uradni profil Lige NBA je namreč na družbenih omrežjih objavil dve fotografiji Đokovića, na prvi je ob njem LeBron James, na drugi pa slovenski košarkarski as. Omenjena bosta naslednjič na delu v noči na sredo, ko v mesto angelov prihaja ekipa New Orleans Pelicans.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba luka dončić novak đoković

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Medo888
02. 03. 2026 09.42
Mogoče kaka pomoč za bolne otroke in fundacija bi lahko bila lepa gesta
Odgovori
+1
1 0
manga
02. 03. 2026 09.41
Kri ni voda.Bravo legende.
Odgovori
0 0
02. 03. 2026 09.39
crazy Serbs again.
Odgovori
0 0
Anion6anion
02. 03. 2026 09.38
Kdaj bo zadel kos iz WC ja
Odgovori
+1
1 0
PSIHOTERAPEVT
02. 03. 2026 09.11
Bravo Luka!!!
Odgovori
+3
3 0
