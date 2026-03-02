Dončić z nemogočim metom za tri očaral Đokovića

V tretji četrtini, ko so jezerniki vodili s 86:65, je njihov napad povedel Luka Dončić, ki mu je ob prečkanju črte za tri točke spodrsnilo. Kljub padcu se je Slovenec hitro vstal in žogo odvodil proti robu igrišča, od koder je iz izredno zahtevnega položaja zadel met za tri točke in poskrbel za evforijo v domači dvorani Los Angeles Lakersov.

Tja je pripotoval tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, nad prisotnostjo katerega je bil navdušen tudi Dončić. "Zame je on največji vseh časov. To, da je bil tukaj in me gledal, je zame neverjetno. Navdušen sem, da je tukaj," je po tekmi dejal Slovenec, ki je k prepričljivi zmagi Lakersov prispeval 28 točk, devet podaj in pet skokov.

Za to, da Đoković na ta obračun ne bo pozabil, so poskrbeli fotografi. Uradni profil Lige NBA je namreč na družbenih omrežjih objavil dve fotografiji Đokovića, na prvi je ob njem LeBron James, na drugi pa slovenski košarkarski as. Omenjena bosta naslednjič na delu v noči na sredo, ko v mesto angelov prihaja ekipa New Orleans Pelicans.

