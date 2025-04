Dončić pred odločilnim dejanjem proti volkovom s humanitarno potezo: 'Verjamemo v sedmo tekmo'

Le še en poraz in visokoleteči Los Angeles Lakersi lahko razmišljajo o dolgem dopustu. A kot je razbrati iz napovedi pred peto tekmo uvodnega kroga končnice proti ekipi Minnesota Timberwolves, Luka Dončić in druščina še niso pripravljeni na počitek. "Verjamemo v sedmo tekmo, a gremo iz dvoboja v dvoboj," pred obračunom v mestu angelov sporoča 26-letni Ljubljančan.

Luka Dončić se je dan pred morda že odločilno tekmo končnice proti volkovom iz Minnesote izkazal z (novo) humanitarno potezo. Na svojo pobudo je poskrbel, da se je spominsko obeležje Kobeja Bryanta, ki zaradi zanemarjenosti ni bilo v čast nikomur, obnovilo.

"Ne gre za denar, ne gre za višino zneska, saj ta za Dončićeve standarde ne predstavlja ničesar, gre za njegovo pobudo. Lastnoročno se je zavzel za to in s tem pokazal pripadnost okolju in klubu. Tega, kaj si misli o Kobeju Bryantu in kaj mu pomeni na košarkarski poti, pa ni treba poudarjati, saj je že sam večkrat podčrtal," sporoča ESPN, ki hvali novo lepo potezo 26-letnega Ljubljančana, ki želi z jezerniki tudi po peti tekmi končnice ostati "živ".

Luka Dončić na tekmi proti volkovom iz Minnesote. FOTO: AP icon-expand

"Delamo na tem. Verjamemo, da nam lahko uspe izvleči sedmo tekmo, v kateri je seveda možno vse. A gremo iz dvoboja v dvoboj. Če želimo razmišljati o sedmi tekmi, moramo najprej dobiti naslednjo pred našimi navijači," je za ESPN dejal Luka Dončić, ki je imel v preteklih dneh kar nekaj skrbi z zdravjem.

Želodčne težave so Ljubljančanu gotovo pobrale nekaj moči. "V redu sem. Se ne pritožujem. Takšen čas sezone je, da te ne sme nič vreči iz tira. Dobro se počutim fizično, komaj čakam, da to pokažem na parketu," je še dejal Dončić, ki ni želel pogrevati nekaterih čudnih sodniških odločitev, ki so gotovo vplivale na razplet četrte tekme, po kateri volkovi vodijo že 3 : 1 v seriji.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Dončić je po tekmi takrat povedal, da je bil nad njim storjen prekršek. "Zanesljivo se nisem sam spotaknil." Če bi bil prekršek dosojen, bi Dončić šel na črto prostih metov in imel priložnost za izenačenje ali vodstvo Lakersov.

