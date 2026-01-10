Naslovnica
Košarka

Dončić pred porazom Lakersov navdušil z neverjetnima košema

Los Angeles, 10. 01. 2026 07.52 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.M.
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil tokrat na ogrevanju veliko bolj razpoložen kot na obračunu. Najprej je iz tunela zadel prek table, nato pa žogo vrgel v ogromnem loku in jo poslal skozi obroč. Tekmo proti Bucksom je zaradi osebnih napak predčasno sklenil, sicer pa ob porazu s 101:105 prispeval 24 točk.

Luka Dončić je s svojimi vragolijami poskrbel, da se je o njem na veliko pisalo že pred začetkom tekme med Los Angeles Lakersi in Milwaukee Bucksi. Prvič je navijače, ki so svoja mesta na tribuni zasedli že precej pred začetkom obračuna, na noge dvignil z redko videnim košem. Dončić se je ustavil na poti do tunela, ki vodi proti garderobam, v roke prejel žogo in jo prek table poslal naravnost skozi obroč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj minut kasneje je slovenski košarkarski as poskrbel za še en viralen trenutek. Žogo je vrgel iz velike razdalje in jo v visokem loku ob pomoči table dostavil na želeni cilj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi so pričakovali, da bo Dončić tako razpoložen tudi na tekmi, a temu ni bilo tako. Obračun je sicer začinil z nekaj odličnimi potezami, a je s statističnega vidika odigral krepko pod svojim povprečjem. Iz 25 metov iz igre je zbral 24 točk, najučinkovitejši pa je bil izza črte za tri točke, od koder je skozi obroč poslal štiri od šestih žog. Zadel je le polovico prostih metov, sicer pa v svojo statistiko vpisal še devet podaj, devet skokov in dve ukradeni žogi. Na parketu je preživel 36 minut, v odločilnih trenutkih pa svojim soigralcem ni mogel pomagati, saj je tekmo predčasno zaključil zaradi osebnih napak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka luka dončić liga nba los angeles lakers

Dončić po porazu: Zame je bil današnji dan grozen

Edwards do novega mejnika, poraz Dallasa

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
10. 01. 2026 09.01
čevap,še malo pa bo začel metat iz garaže preden bo parkiral avto...
Odgovori
0 0
Operate-Bot
10. 01. 2026 08.54
Dajte mu mvp za igralca na ogrevanju, ded je res maher.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
10. 01. 2026 08.50
Res je otrok. Pred tekmo meče na koš z namenom pritegniti pozornost. Potem pa v želji po všečnosti ,povsem pregori
Odgovori
+1
3 2
Midi10
10. 01. 2026 08.43
Lukec, ko pa je treba na tekmi zadet te pa ni nikjer🤣
Odgovori
+1
3 2
Solarius Solar
10. 01. 2026 08.42
Slab sut..
Odgovori
+1
1 0
inside1
10. 01. 2026 08.38
vso to afnanje z koši iz garderobe ne šteje nič, če imaš na tekmi zelo slab met.......
Odgovori
+6
6 0
primaa
10. 01. 2026 08.35
Lakersi so se močno opekli, ker so kupili Dončiča. Če igra sloni samo na enem igralcu dolgoročno ni uspeha. Koš iz "garderobe" nič ne šteje.
Odgovori
+1
3 2
turkiz
10. 01. 2026 08.29
Še štiri morajo zgubiti. Jaz sem rekel pet. Slaba igra Lakersov..
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
10. 01. 2026 08.19
Spet sodniki glavni bli 😡
Odgovori
+2
2 0
AyrtonS
10. 01. 2026 08.13
Pa naj gre potem raje igrati v cirkus s takšnimi potezami, ko je takšen "showmaker", a na tekmi potem met 8/25 🙄 ....đabe zadeti takšnimi neverjetni meti, če potem na tekmi ne sreče met
Odgovori
+2
4 2
