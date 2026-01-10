Dončić pred porazom Lakersov navdušil z neverjetnima košema

Luka Dončić je s svojimi vragolijami poskrbel, da se je o njem na veliko pisalo že pred začetkom tekme med Los Angeles Lakersi in Milwaukee Bucksi. Prvič je navijače, ki so svoja mesta na tribuni zasedli že precej pred začetkom obračuna, na noge dvignil z redko videnim košem. Dončić se je ustavil na poti do tunela, ki vodi proti garderobam, v roke prejel žogo in jo prek table poslal naravnost skozi obroč.

Mnogi so pričakovali, da bo Dončić tako razpoložen tudi na tekmi, a temu ni bilo tako. Obračun je sicer začinil z nekaj odličnimi potezami, a je s statističnega vidika odigral krepko pod svojim povprečjem. Iz 25 metov iz igre je zbral 24 točk, najučinkovitejši pa je bil izza črte za tri točke, od koder je skozi obroč poslal štiri od šestih žog. Zadel je le polovico prostih metov, sicer pa v svojo statistiko vpisal še devet podaj, devet skokov in dve ukradeni žogi. Na parketu je preživel 36 minut, v odločilnih trenutkih pa svojim soigralcem ni mogel pomagati, saj je tekmo predčasno zaključil zaradi osebnih napak.