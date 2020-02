Dončić pred obiskom Miamija o jubileju: V moji državi si odrasel z 18 leti

Dallas Mavericksi so z Lukom Dončićem dobili "generalko" pred gostovanjem v Miamiju in na lokalnem obračunu v gosteh ugnali San Antonio Spurse (109:103). Dončić je vknjižil nov trojni dvojček in sredi svoje šele druge sezone med severnoameriško elito že izenačil rekord kluba, ki si ga lasti Jason Kidd . Dončić je Ostrogam nasul 26 točk in podelil še 14 podaj ter jim dodal še 10 skokov za že svoj 21. trojni dvojček v NBA.

"Izvrstno. Ne vem, kaj bi vam povedal," je na vprašanje, kaj mu pomeni, da je presegel Kidda, kratko odgovoril Dončić. Nekaj skrbi pred obiskom Miamija sicer povzroča njegov zatečeni palec, ki pa mu ni preprečil sodelovanja v nekaterih ključnih akcijah v zaključku tekme.

'Mislim, da ni nič hujšega'

"Dvakrat so me udarili po roki ... A oni (sodniki, op. a.) so mislili, da je bilo po žogi,"je dejal nezadovoljni Dončić. "Kako hudo je? Ne vem, preverili bomo še, a mislim, da ni nič hujšega. Težko je bilo nadzirati žogo, ker je s palcem nisem mogel prijeti. A to ni izgovor. Nazaj v igro sem prišel, ker sem lahko, ni me skrbelo (da bi se poškodba poslabšala, op. a.). Še dobro, da ni bila desnica, ker leve roke veliko ne uporabljam."

Dončićev trojni dvojček v San Antoniu: