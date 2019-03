Dončić pred bojem z Dragićem: V Miamiju je veliko Slovencev. Hvala vsem, da so prišli

Zdaj, ko je že jasno, da Dallas ne more več v končnico, Luka Dončić priznava, da je težko najti motivacijo za igranje do konca sezone, vendar pa to za tekmo z ekipo Gorana Dragića v Miamiju ne velja. Dončić pač še vedno uživa v košarki, kar se je videlo na treningu, in se z naslovi ali statistiko preveč ne obremenjuje.

"Zanimiva tekma bo, zagotovo nekaj posebnega, sploh ker igram proti Gogiju. Slišal sem, da je veliko Slovencev tule, sem tudi videl včeraj. Hvala vsem, da so prišli," je dejal Dončić, ki je potrdil, da se z Dragičem redno slišita in se tudi vidita ne le na parketu. "Nisem pričakoval tolikšnega obiska in sem res hvaležen, da sem Slovenec in nas vsi podpirajo. Ne samo mene, tudi Gogija," je dejal vedno redkobesedni Dončić.

Dallas zmage nocoj ne potrebuje tako kot Miami, ki ima še možnosti za uvrstitev v končnico. Kljub temu ne bo usmiljenja. "Vsako tekmo poskušamo zmagati, pa če druga ekipa potrebuje zmago ali ne," je zagotovil Dončić. Dončića je pred tekmo pohvalil tudi trener Dallasa Rick Carlisle, ki je povedal, da bo prihodnje sezone potrebno pač več zmagovati, saj tako kot Dončić ne mara porazov. Miami Heat pred tekmo z Dallasom ni imel treninga in Goran Dragić ni bil na voljo za novinarska vprašanja. Slovenska navijaška ekipa ima danes pogovor in snemanje za športno televizijo ESPN, saj so tudi Američani opazili, da se dogaja nekaj nenavadnega. Toliko Slovencev v Miamiju kot sedaj še ni bilo nikoli.

V neuradnem zbirališču Slovencev v Miamiju te dni, v Rakija Lounge, pa bo potekala predstavitev Slovenije z vinom in hrano. Od tam se gre na tekmo, po tekmi pa nazaj.

TEKMA