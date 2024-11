Dončić pred tekmo Slovenije: Želel bi si biti del tega

OGLAS

Slovenska reprezentanca je na Portugalsko prispela v sredo ter na prizorišču današnjega dvoboja v Almadi že opravila dva treninga. Vzdušje v ekipi je odlično, mladi košarkarji pa so se izjemno ujeli z izkušenimi reprezentanti. "Lahko sem zadovoljen s tistim, kar so igralci prikazali v teh dneh. Vsekakor smo lahko še boljši in k temu tudi stremimo. Čaka nas še en trening, da izpilimo določene stvari. Portugalci so v zadnjem obdobju večkrat prikazali svoje kvalitete. Na poti do uspeha nas nikakor ne čaka lahko delo. Gre za izkušeno in dobro vodeno ekipo, ki ve, kaj hoče. Vsiliti jim moramo svoj ritem igre. Imamo igralce, ki lahko v obrambi in napadu odgovorijo na njihove zamisli. Cilj je jasen. Igrati moramo našo prepoznavno igro, torej agresivno v obrambi in hitro v napadu," je pred prvo izmed dveh tekem proti Portugalcem povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po današnji tekmi se bodo Slovenci s Portugalci pomerili še v ponedeljek na domačih tleh, oba obračuna pa bo izpustil Luka Dončić, ki se trenutno onkraj luže ubada s poškodbo zapestja. "Vem, da najprej igrajo na Portugalskem in nato z njimi še doma. Vznemirljivo jih bo gledati. Želel bi si biti del tega, a to ni mogoče. Vsekakor jih bo zabavno gledati in mislim, da imajo lepe možnosti," je o reprezentanci po zmagi Dallasa nad New Orleansom povedal slovenski košarkarski zvezdnik.

A ne glede na slovensko vlogo favorita Portugalcev nikakor ne gre podcenjevati. Svoje kvalitete so pokazali februarja, ko so premagali Ukrajince in bili v odličnem položaju tudi na tekmi z Izraelom, ko so imeli na voljo met za zmago. Gre za reprezentanco z zelo čvrsto in agresivno igro v obrambi. Ritem dajejo Miguel Queiroz, Travante Williams, Diogo Brito in Diogo Gameiro, ki so bili najboljši posamezniki tudi v februarski reprezentančni akciji.

Trening portugalske reprezentance pred tekmo proti Sloveniji FOTO: Federação Portuguesa de Basquetebol icon-expand

Reprezentanci Slovenije in Portugalske sta doslej odigrali pet medsebojnih dvobojev, prav vsi pa so se končali z zmago slovenskih košarkarjev. Uradni obračuni pa imajo že zelo dolgo brado, saj sta se ekipi v kvalifikacijah za evropski prvenstvi 2001 in 2003 pomerili med letoma 1999 in 2002. Zadnjič sta se reprezentanci srečali na pripravljalni tekmi v Celju avgusta 2016. Slovenija z dvema zmagama zaseda prvo mesto na lestvici skupine A. Izrael in Portugalska sta zabeležila zmago in poraz, Ukrajina pa je še brez zmage. Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo Slovenija dvakrat gostovala, najprej se bo pomerila z Ukrajino, nato pa še z Izraelom.

Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.