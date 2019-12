Dončić pred tekmo v Los Angelesu spoznal Krisa

Mali borec Kris , ki je na na kliniki v Los Angelesu prejšnji teden prejel dva milijona evrov vredno revolucionarno zdravilo, za katerega je denar zbirala vsa Slovenija, se je uspel srečati tudi s slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem . Kris je Luko pričakal ob prihodu na parket tik pred začetkom tekme med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi.

Krisa smo v Los Angelesu obiskali tudi mi, od koder so sporočili, da zdravilo res deluje. Kris se obrača sam, napreduje, veseli se božično-novoletnih praznikov, a vsi trije z mamico in očijem že pogrešajo dom in domače. Tam morajo ostati še tri mesece.

"Danes ima Kris tudi 22 mesecev, tako da res, tudi za nas je danes nekakšen zahvalni dan, za celo preteklo leto, kar vse se nam je zgodilo in kar vse smo dosegli," je v Los Angelesu povedala Krisova mamica, Ana Jerak.