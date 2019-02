Dončić o Wadeovi primerjavi z LeBronom: Dotaknila se je mojega srca

"Veselim se že tega, da sem tu. Da sem lahko prišel sem. Tu imam dve tekmovanji, tako da sem le vesel, da sem tukaj," je v slovenščini zbranim novinarjem v Charlotteu odgovoril 19-letni Ljubljančan. Ta znova ni mogel uiti vprašanju o tem, kako dojema tako številčno podporo slovenskih navijačev na tekmah lige NBA. "Zelo veliko mi pomeni. To je super, hvala vsem, ki prihajajo. Upam, da bodo še večkrat prišli," je bil jedrnat. "Bil sem malce razočaran, ko sem izvedel, da me ne bo na nedeljski tekmi, zagotovo. Videl sem glasove navijačev, bil sem razočaran, a vendarle je to moja prva sezona v ligi NBA. Tukaj je kar nekaj odličnih igralcev. To mi daje vedeti, da moram delati še bolj trdo, da mi uspe prihodnje leto," je pojasnil Luka Dončić.

Ganjen ob primerjavi Dwyanea Wadea

"Kaj ste si mislili, ko vas je Dwyane Wade po zadnji tekmi z Miamijem primerjal z LeBronom Jamesom," smo ga povprašali. "Rekel bi, da je to nekaj posebnega. Ko sem to prebral, je bilo res nekaj, kar se je dotaknilo mojega srca. To je res nekaj posebnega," je ganjeno razlagal Dončić. "Citirajte me pravilno ‒ z vidika tega, kako je sposoben pod pritiskom spraviti tisto podajo do strelcev v kotih, je kot LeBron James," se je glasila izjava Wadea.

In kaj napoveduje za tekmo vzhajajočih zvezd, kjer se bodo pomerili igralci, ki v ligi NBA nastopajo prvo oz. drugo leto, tudi tokrat pa se bodo borili reprezentanci ZDA proti reprezentanci ostalega sveta. "Rekel bi, da je razmerje moči 50:50, a mislim da lahko premagamo ekipo ZDA," je samozavestno napovedal Dončić. Tekma se bo pričela v soboto zgodaj zjutraj po našem času (3.00).