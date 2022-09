Dončić pred začetkom nove sezone NBA spregovoril o ciljih ter predstavil Luk.AI

Luk.AI je Dončićeva različica umetne inteligence, ki je videti kot on, govori kot on in ima svojo osebnost. "Gre za umetno inteligenco, sposobno čustvenega, fizičnega in tehnološkega razvoja in napredka," piše ESPN. Dončić je tako postal metačlovek, ki so ga ustvarili s posebno tehnologijo in bo sposoben interakcije, vadbe, igranja in pogovarjanja z navijači, predvsem prek medijske platforme TikTok, ta bo tudi njegov dom.

"Zato, ker imam rad tehnologijo in ker sem igral veliko računalniških igric. To je nekaj, kar me je navdušilo in se zelo veselim tega projekta," je o razlogih za nov projekt dejal 23-letni Ljubljančan. "Ljudje me bodo lahko spraševali in bom lahko odgovoril kot Luk.Ai," je dodal.