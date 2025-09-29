Dončić pred začetkom sezone: Naredimo lahko velike stvari

Jezerniki so za novo sezono pripeljali nekaj odmevnih okrepitev, med njimi DeAndreja Aytona, Marcusa Smarta, Jaka LaRavio in Nicka Smitha mlajšega. Vodje ekipe so še naprej Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves. "Komaj čakam na intervjuje," je Dončić v šali začel svoj nastop na novinarski konferenci. "Že v prejšnji sezoni smo pokazali, da lahko igramo proti vsakomur. Imeli smo obdobje, ko smo po mojem igrali najboljšo košarko v ligi. Dodali smo še nove igralce, naredimo lahko velike stvari," je nadaljeval Slovenec, ki ima v NBA karieri povprečje blizu številk trojnega dvojčka.
V prejšnji sezoni je v izjemno odmevni menjavi Maverickse zamenjal za Lakerse, s katerimi se je sicer prebil v končnico, a tam hitro izpadel. Večkrat je poudaril, da je nepričakovana menjava okolja tudi nanj zelo vplivala, zdaj pa se počuti precej bolj sproščenega tudi glede vloge ene od vodij ekipe. "Zdaj je precej lažje. V prejšnji sezoni sem šel skozi veliko stvari. Zdaj imam svežo glavo, zagotovo sem v boljšem položaju. Ko prideš v novo ekipo med sezono, je težko, ampak to obdobje pred sezono mi bo zdaj pomagalo dodatno spoznati vse fante na treningih. Tudi novinci lahko veliko pomagajo, dodali smo nekatere izvrstne košarkarje, zato se že veselim igranja z njimi in ne proti njim," je povedal Dončić in dodal, da je sicer še utrujen zaradi poletnih priprav in igranja za reprezentanco na evropskem prvenstvu, a kljub temu pripravljen na novo sezono.
Glavna okrepitev ekipe je center Ayton, prvi izbor nabora leta 2018, na katerem je Dallas kot tretjega izbral Dončića. Čeprav v dosedanji karieri Ayton ni niti približno pustil takšnega vtisa v NBA kot na primer Dončić, pa je s povprečjem 16,4 točke in 10,5 skoka na tekmo dobrodošel v kalifornijski zasedbi. "Ko so mi v klubu povedali, da ga želijo dobiti, sem bil zelo vesel. Lepo, da je z nami," je o novem soigralcu dejal Dončić, ki je pred sezono z Lakersi podaljšal pogodbo za tri leta.
Vodstvo kluba je nedavno za štiri leta podaljšalo pogodbo tudi s trenerjem JJ Redickom. "To je zelo dobro. Vedno je lepo delati z JJ-jem. Rad ga imam kot trenerja, pove ti, kaj delaš dobro in kaj slabo. Ima neverjeten odnos do igre, tako da sem vesel, da je moj trener. Upam, da bo tako do konca kariere," je poudaril Dončić in polaskal tudi Los Angelesu in jezernikom: "Ponosen sem, da igram za Lakerse, za eno najboljših organizacij na svetu."
Vprašanja na medijskem dnevu so letela tudi na to, ali je v poletnem obdobju delal na čem posebnem. "Igral sem pet na pet, štiri na štiri, tri na tri, ampak glavno je bilo to, da se spravim v boljšo telesno pripravljenost," je zaključil Slovenec. Liga NBA se bo začela 21. oktobra, že 4. oktobra pa Dončića in soigralce čaka prva tekma predsezone, ko se bodo pomerili z Phoenixom.
