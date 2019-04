Dončić prehitel še Magica in ima nov rekord

Luka Dončić je po tekmi premora zaradi težav z nogo znova "eksplodiral" z novim trojnim dvojčkom v svoji sezoni novinca.V tem elementu je prehitel tudi slovitega Magica Johnsona in je sedaj na tretjem mestu večne lestvice vseh časov lige NBA. Obenem pa je prvi v zgodovini, ki mu je to uspelo in še ni dopolnil starosti 21 let.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Luka Dončić je ob zmagi proti Phoenixu dosegel že osmega trojnega dvojčka v svoji prvi sezoni in s tem potrdil vlogo favorita za naslov najboljšega novinca v ligi NBA. Ljubljančan je zbral 21 točk,16 skokov in 11 podaj in je na večni lestvici lige v tem elementu prehitel legendarnega Earvina Magica Johnsona, ki jih je svoji uvodni sezoni zbral sedem. Pred Dončićem sta na lestvici Ben Simmons (Philadelphia), ki jih je v prejšnji sezoni dosegel 12, prvi na seznamu pa je prav tako legenda Big O, Oscar Robertson, ki jih je leta 1961 zbral kar 26. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dončić pa je prvi v zgodovini lige, ki je osem dvojnih trojčkov dosegel v prvi sezoni še pred napolnjenim 21 letom. Slovenski košarkar je precej visoko tudi na lestvici, kar se tiče "trojčkov" v celotni ligaški konkurenci. Na prvem mestu je Russel Westbrook, ki jih je zbral že 33, sledita Nikola Jokić (12) in omenjeni Simmons (10), četrto mesto si delita LeBron James in Dončić (8), peti je James Harden (7). Dončić ima v ligi povprečje 21.2 točke, 7.8 skoka in 6.0 podaje na tekmo v dobrih 32 minutah igre. doncic