Na novinarski konferenci po koncu srečanja je bil Luka Dončić vidno utrujen. Največji razlog je zagotovo naporen tempo tekem, ki si sledijo ena za drugo. Nekaj pa zagotovo lahko pripišemo udarcu, ki ga je na koncu tekme prejel v oko. Ob prodoru ga je grdo zadel gostujoči košarkar Keegan Murray, ki mu je, sicer nehote nekoliko poškodoval desno oko. To je bilo takoj po prekršku vidno rdeče in pričakovati je bilo, da bo Slovenec zapustil parket.

A Ljubljančan je stisnil zobe in ostal v igri. Na koncu je svoji ekipi pomagal do izredno pomembne zmage, v luči nepričakovanega poraza, ki jim ga je zadal Utah. Poškodba je vendarle pustila posledice, Dončić je takoj po koncu odšel v slačilnico in se uspeha ni pretirano veselil. Na srečanju s sedmo silo pa je vendarle pomiril navijače: "Vse bo vredu z mano. Bil je grd udarec, a takšne stvari se dogajajo," je povedal vidno izmučeni 27-letnik.