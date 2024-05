Dončić: Preprosto moramo biti boljši

Luka Dončić, ki na prvi polfinalni tekmi zahodne konference končnice košarkarske lige NBA v Oklahomi nikakor ni imel strelskega dne, je sredi tretje četrtine s košem svoje moštvo približal na zgolj dve točki zaostanka (69:67). Sledil je nenadejan popoln razpad sistema Teksašanov in najboljša ekipa rednega dela na zahodu je brez težav vknjižila prvo točko v seriji na štiri zmage. Luka Dončić je v Oklahomi dosegel 19 točk, dodal je še šest skokov in devet asistenc. Imel je še dve ukradeni in pet izgubljenih žog. Na parketu je preživel 41 minut.

"Uf, to je bilo pa hitro," se je Luka Dončić razveselil, da mu po visokem porazu v Oklahomi, šlo je za uvodno polfinalno tekmo lige NBA na zahodu, ni bilo treba odgovarjati na številna vprašanja, kaj vse je šlo narobe proti Oklahomi. Še sredi tretje četrtine je bil izid skorajda poravnan in tekma odprta, nato pa nepričakovan padec v igri Teksašanov in zaslužen visok poraz.

"Vse zasluge gredo domačim. Zares so odigrali dobro tekmo, a to smo tudi pričakovali. Mi smo bili tisti, ki smo bili slabi. Prva četrtina je še bila na nivoju, nato pa je šlo le še dol. Imeli smo preblisk sredi tretje, a to ni bilo dovolj za kaj več proti sicer odlični ekipi Oklahome," je z izbranimi besedami govoril o tekmecu 25-letni Ljubljančan, ki se zaveda, da tokrat ni imel svojega običajnega (strelskega) učinka. Dončić, ki ima težave s kolenom, res ni imel svojega večera, tako kot v tej končnici je znova imel težave z natančnostjo meta, zadel je šest od 19 metov iz igre, le enega od osmih za tri točke ...

Točko več je dosegel Kyrie Irving, Daniel Gafford pa je vpisal 16 točk in 11 skokov. "Ne vem, kaj je bilo, a žoga enostavno ni želela v koš. Tudi soigralci niso imeli napadalne razpoloženosti, ob tem smo zgrešili veliko preveč prostih metov. S takšno igro proti Oklahomi zares nimaš kaj iskati," je bil brez dlake na jeziku prvi strelec rednega dela, ki pa ni želel izgubljati besed o visokem uvodnem porazu saj, ...

"Serija se je šele začela. Dobro je, da nimamo časa objokovati ponujene priložnosti, saj hitro sledi nov obračun. Pripravljeni bomo nanj. Zavedamo se, kaj tekma prinaša, oziroma kaj prinaša uspeh in tudi to, kaj odnaša morebitni neuspeh. A o porazu ne razmišljamo. Prepričan sem, da bomo boljši kot tokrat. Vedno smo imeli odgovor na naše slabše predstave," gleda naprej Luka Dončić in za konec še enkrat pohvali ekipo iz Oklahome. "Veliko pove podatek, da niso izgubili tekme od 5. aprila. To ni naključje," pravi Dončić in dodaja:

"Letijo po igrišču. So zelo poletna ekipa, ki veliko teče in igra v hrbet. Moramo teči z njimi, drugače nam bo trda predla. A so hkrati tudi dokaj mlado moštvo, zato se jim hitro prikradejo nedoslednosti. Skušali bomo izkoristiti njihove morebitne slabosti v naš prid. Preprosto pa moramo biti boljši. To na prvi tekmi enostavno ni dovolj za polfinale lige NBA," je za ESPN prepričan Ljubljančan.

Dončić svoje slabe igre ni želel opravičevati z načetim zdravjem. Poškodba kolena in tudi močan prehlad se še kar vlečeta. "Komu mar? Zaradi tega nisem igral slabše. Enostavno moram biti boljši, vsi mi moramo biti boljši. Gledamo samo naprej."

Prvi strelec uvodnega polfinalnega obračuna zahodne konference je bil sicer Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander z 29 točkami, ob tem je imel še po devet skokov in podaj, Chet Holmgren je dodal 19 točk, Jalen Williams 18, Aaron Wiggins pa 16. "Ne gledamo na statistiko in na našo mladost. Zanima nas zmagovanje in na to se osredotočamo. To poskušamo na vsaki tekmi. Nocoj nam je uspelo," je po lepi zmagi dejal Gilgeous-Alexander, kis e zaveda, da je njegovo moštvo v povprečju staro le nekaj več kot 23 let. Izid, polfinale zahodne konference, prva tekma:

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)

Luka Dončić 19 točk, 6:19 iz igre, 1:8 za tri, prosti meti 6:10, devet podaj in šest skokov, dve ukradeni žogi, pet izgubljenih žog v 41 minutah igre.

(Oklahoma City vodi z 1:0 v zmagah)