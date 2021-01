Dončić presegel Jordana, a se posul s pepelom: Sebično sem igral

Kljub trojnemu dvojčku, s katerim je na večni lestvici presegel Michaela Jordana, je za Luko Dončićem in Dallasom bolj kot ne tekma za pozabo. Dončić je ob porazu z Biki (101:117) sicer odigral fenomenalen prvi polčas, v katerem se je zaustavil pri 30 točkah, nato pa mu v drugem – tako kot soigralcem – ni steklo. Mu pa je lahko v uteho 29. trojni dvojček kariere (36 točk, 16 skokov in 15 podaj), s katerim je skočil na 15. mesto večne lestvice.

Luka Dončić je blestel v prvem polčasu, v katerem se je zaustavil pri 30 točkah.

"Na koncu te številke niso pomembne. Morali bi dobiti to tekmo in moramo biti boljši na drugi tekmi," je bil jasen komentar trojnega dvojčka Luke Dončića po bolečem porazu z Biki, ki so v drugem polčasu suvereno nadzorovali prednost pred sicer močno zdesetkanimi Mavsi, pri katerih je manjkala kar šesterica košarkarjev. Zanimivo – Dončić je Michaela Jordana (28 trojnih dvojčkov v karieri) presegel ravno na tekmi z nekdaj 'MJ-jevi Biki'. Ni treba posebej poudarjati, da je 21-letni Ljubljančan šele v tretji sezoni lige NBA.

Potem ko je Dončić v prvem polčasu igral simultanko in dosegel že 30 točk, se mu je v drugem pri metu ustavilo, kljub temu je že v tretji četrtini prišel do 29. trojnega dvojčka v karieri, s katerim je presegel legendarnega Jordana in se na 15. mestu večne lestvice izenačil z Grantom Hillom. Frustrirani Dončić je po tekmi dejal, da krivda za še šesti poraz Mavsov na 12 tekmah leži na njegovih ramenih, ker je igral sebično. "Drugi polčas sem odigral grozno," je po tekmi skrušeno dejal Dončić: "To je na meni, ta tekma. Bil sem malo sebičen, ker sem v prvem polčasu zbral že 30 točk."

Dončić je na koncu iz igre zadel 13 od 30 metov (prosti meti 4/6), zadel je šest trojk iz 11 poskusov. V statistiko je vpisal še dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v 37:30 minute igre. Ob Dončiću je bil drugi najboljši strelec domačih Kristaps Porzingisz 20 točkami, pri gostih pa jih je največ, 29 dosegel Lauri Markkanen.

"To nisem bil jaz v drugem polčasu. V drugem polčasu bom moral igrati precej boljše. Sam sem krivec za poraz," je še dejal slovenski zvezdnik, ki je postal šele četrti košarkar v zgodovini lige NBA (poleg Oscarja Robertsona, Wilta Chamberlaina in Jamesa Hardena), ki je na tekmi zabeležil vsaj 35 točk, 15 skokov in 15 podaj, obenem pa najmlajši, ki mu je to uspelo. Čeprav se je Dončić sam posul s pepelom, pa je dejstvo, da tokrat ni imel konkretne pomoči soigralcev. Porzingis je resda zbral 20 točk, toda predstava Latvijca je bila vse prej kot dobra. Prepogosto se je odločal za neizdelane mete, njegova statistika za tri točke pa je zgovorna sama po sebi (0/7). Tudi ostali soigralci se niso izkazali: če je Dončić zbral kar 15 podaj, so jih vsi preostali skupaj v statistiko vpisali le tri.

Dosedanja Dončićeva statistika na tekmah lige NBA

Dallasov trener Rick Carlisle je Dončićeve številke označil za impresivne, a obenem posvaril pred prihajajočim tednom Mavsov."Vstopamo v najtežjih sedem dni v zgodovini franšize Mavericks. Individualna statistika je impresivna, toda smo v poslu, kjer je treba zmagovati,"je po drugem zaporednem porazu Dallasa jasno poudaril Carlisle.