Pester Dončićev večer: spoznal Edena Hazarda in presegel klubsko legendo za Dallasov rekord

Luka Dončić je prevzel odgovornost v podaljšku tekme, takrat je dosegel sedem od petnajstih točk. Skupaj je zbral 30 točk in dodal še 17 skokov in 10 podaj, ter tako vpisal 14. trojni dvojček v sezoni. V ligi NBA je vodilni v tem elementu, za enega sedaj zaostaja zvezdnik Los Angeles Lakersov LeBron James."V tem letu nisem zanesljiv v teh situacijah, ampak vedno sem samozavesten, soigralci pa so opravili sijajno delo in pripomogli do zmage v odločilnih trenutkih,"je Dončić pohvalil igro Dallasa, kasneje pa je izpostavil predvsem Porzingisa in Maxija Kleberja, ki sta odlično ustavljala Ziona Williamsona in skupaj dosegla kar 10 blokad.