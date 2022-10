Dončić: Preveč smo se sprostili

Do novih točk je prišel šele po košu in prostem metu štiri minute pred koncem in presegel mejo 30 točk. Ljubljančan je dvoboj zaključil s 35 točkami, devetimi skoki ter šestimi asistencami ob 36:40 minute na parketu. Ukradel je eno žogo, jih izgubil pet, a zadel 13 od 13 prostih metov, kar je najboljši učinek brez zgrešenega meta v karieri. Iz igre je zadel deset od 23 metov, od tega dva od desetih za tri točke. Izkazal se je tudi novinec v ekipi, Christian Wood , s 25 točkami s klopi. Pri domačih je Devin Booker dosegel 28 točk in devet podaj, Demion Lee pa vseh 11 točk v zadnji četrtini. " Imeli smo veliko prednost, a jo zakockali. Iz tega se moramo nekaj naučiti, ne smemo se preveč sprostiti. Ja, preveč smo se sprostili. Igrati moramo na polno ne glede na izid ," je po tekmi dejal 23-letni Dončić, ki je začel peto sezono v ligi NBA. V prvih štirih je v povprečju dosegal 26,4 točke, 8,5 skoka ter 8,0 asistence na tekmo. " Vsak uvod v sezono je težak, mi pa smo si ga zakomplicirali z nespametno igro v drugem polčasu. Bolje izgubiti tesno tekmo sedaj, kot pa v končnici. Mislim, da bomo že na naslednjih tekmah popravili nekatere napake ," je prepričan Ljubljančan.

"Kar se tiče same tekme smo naredili nekaj dobrih stvari, popraviti moramo le malenkosti," pa je dodal Wood, ki je k Dallasu prišel po menjavi s Houston Rockets. "Seveda sem zadovoljen, da sem tukaj, da igram za moštvo, ki zmaguje. K temu želim prispevati svoj delež in pomagati ekipi do čim večjega števila zmag. To je vse, kar me zanima. Vsem sem dejal, da bom sprejel vlogo s klopi," je še dodal novinec v moštvu.



Izid:

Phoenix – Dallas 107:105 (24:32, 21:30, 31:19, 31:24)

Luka Dončić 35 točk (iz igre 10:22, za tri 2:10, prosti meti 13:13), devet skokov, šest podaj in ukradena žoga v slabih 37 minutah igre.