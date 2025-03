Dončić prevzel krivdo: Izgubil sem preveč žog

Lakersi so tekom dvoboja kar 21-krat izgubili posest, več kot polovico teh napadov pa sta zapravila LeBron in Dončić. "Zgodnje izgubljene žoge Dončića so prišle zaradi prisilnih podaj, ki so jih odlično postavljeni nasprotniki zlahka prestregali. LeBron ni igral dva tedna in je malce iz ritma," je na to temo dejal trener jezernikov JJ Redick in hkrati izpostavil pomembnost obrambe: "Uspehi, ki smo jih dosegali v zadnjih mesecih, so temeljili na obrambi in na sposobnosti, da se branimo kot ekipa. Tokrat nismo bili konkurenčni, obramba je bila slaba, uničili so nas s protinapadi. To je bila morda najslabša obrambna predstava sezone, vsekakor pa najslabša v zadnjih treh mesecih. V prvem polčasu so iz 22 poskusov zadeli pet trojk, v drugem pa 14 trojk iz 19 metov. Lahko gremo v podrobnosti, ampak naša mentaliteta ni bila prava. Igralci se tega zavedajo."