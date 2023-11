Dončić prevzel krivdo za prvi poraz in izpostavil napredek ekipe

33 točk, deset skokov in osem podaj je zopet izjemna statistika Luke Dončića , ki pa jo je ob porazu v Denverju skazilo predvsem devet izgubljenih žog, od tega kar šest v prvem polčasu. Toliko (6) so jih skupaj izgubili vsi ostali košarkarji Dallasa.

Odgovornost za poraz je v slogu najboljših prevzel nase. "Izgubili smo zaradi mojih izgubljenih žog in slabega skoka v obrambi," je Dončić izpostavil po njegovem mnenju glavna razloga za poraz. Razmerje v skoku je bilo kar 51:34 v korist Denverja, pri katerem je Nikola Jokić zablestel s 34 točkami, 14 skoki in devetimi asistencami.

"Naši košarkarji so opravili veliko delo, da so se po slabem začetku sploh vrnili v tekmo. Ko se tako zgodaj znajdeš v tako velikem zaostanku, se je težko vrniti. Sploh proti Denverju, ki je odlično vodena in organizirana ekipa," pa je dodal pomočnik trenerja Sean Sweeney , ki je vlekel niti igre Dallasa parketu, saj je bil glavni trener Jason Kidd odsoten zaradi poškodbe.

V zadnji četrtini se je Dallas najbolj približal na osem točk, a je Denver pokazal, zakaj je v lanski sezoni slavil naslov prvaka. Ko je bilo to najbolj potrebno, sta na sceno stopila Jokić in Jamal Murray (18 točk, 13 asistenc).

Irving: Iz te šole se lahko marsikaj naučimo

Po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe se je na parket vrnil Kyrie Irving, ki je dosegel 22 točk in sedem podaj. "Vedeli smo, da nas čaka dobro naoljen stroj, ki igra odlično. V Denverju je vedno težko zmagati. Pokazali so, zakaj so ena najboljših ekip v ligi. A mislim, da se lahko marsikaj naučimo iz šole, ki so nam jo očitali v prvem polčasu. Zadnje tri četrtine so bile zelo dobre, tako da lahko s tekme odnesemo marsikaj pozitivnega," je misli po prvem porazu sezone strnil Irving.

Košarkarji Dallasa bodo naslednjo tekmo v noči na ponedeljek igrali pred svojimi navijači proti Charlotte Hornetsom, potem pa jih čaka gostovanje v Orlandu.