Dončić prevzel odgovornost in izpostavil tri ključne stvari za preobrat

Predstavljajte si, da v tekmi finala najmočnejše košarkarske lige na svetu dosežete trojni dvojček in ste ob tem še z naskokom prvi strelec srečanja (32 točk, 11 skokov in 11 podaj), a vendar krivdo za poraz prevzamete nase. Le največji so tega sposobni in Luka Dončić je znova dokazal, da sodi mednje. Žal pa to ni bil dovolj, da bi njegov Dallas serijo z Bostonom izenačil, čeprav je bil razplet (105:98) bistveno bolj tesen kot na prvi tekmi.