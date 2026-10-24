4. četrtina: Lakers v vodstvu, Dončić pri 23 točkah (121:113)*

Čeprav v uvodnih minutah tekme ni bil pri metu, je Luka Dončić v nadaljevanju mestnega obračuna med Lakersi in Clippersi vendarle pokazal, zakaj je prva violina 17-kratnih prvakov lige NBA.
Prve točke iz igre je slovenski zvezdnik sicer dosegel šele v osmi minuti, ko mu je za elegantno polaganje lepo podal gruzijski center Sandro Mamukelašvili. Ta je z ostalimi soigralci iz vijoličasto-rumenega dela Los Angelesa v uvodni četrtini Lakerse ohranjal pri rezultatskem priključku, gostje pa so bili na krilih 38-letnega veterana Brooka Lopeza ves čas v prednosti. Prvo četrtino so Clippers dobili z 31:27. V tem času je bil Dončić pri vsega šestih točkah.
Veliko bolj razpoložen za igro je bil 27-letni slovenski reprezentančni kapetan v drugi četrtini. Lakers so sredi tega dela igre zaostajali že za 11 točk, nato pa je v naslednjih minutah sledil odličen odgovor domačega moštva, ki je z delnim izidom 16:4 prešel v minimalno vodstvo 49:48. Do odhoda v slačilnice je Dončić zbral 16 točk in šest podaj, izid ob polčasu pa je bil izenačen 64:64.
Liga NBA, redni del sezone, zahoda konferenca, izid tekme:
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 103:90* (27:31, 37:33, 39:26, -:-)
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