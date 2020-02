Dončić: Pridejo take tekme, ko ne igraš dobro

Srbski velikan Boban Marjanović se je brez besed oblačil pred četico slovenskih novinarjev in na prigovarjanje, naj nekaj pove med čakanjem na Dončića, odvrnil le: "Naj nekaj povem? Prav. Čao." Nato pa se je vendarle malce sprostil in se v svojem slogu pošalil ter dejal, da bi bilo bolje, če bi kar ostali v Sloveniji. Dončić je bil bolj zgovoren. Dejal je, da ni bil najbolj razpoložen na parketu, vendar ni krivil poškodbe. "Pridejo take tekme, ko ne igraš dobro. Veliko tekem je že za mano, tako da se moram bolje pripraviti na naslednje izzive. Pride tudi taka tekma," je dejal. Slovenskih navijačev je bilo letos morda malce manj kot lani marca, vendar je bilo dogajanja več. Ob prihodu košarkarjev obeh ekip na igrišče na začetku drugega polčasa so jih s podajanjem "petk" pozdravili slovenski otroci, slovenski navijači pa so po koncu tekme Dončiću voščili za njegov 21. rojstni dan. "Nisem mogel ujeti žoge. Nisem vedel, da je palec tako pomemben za držanje žoge. Bilo je težko ... Danes nisem bil pri sebi. Iz tega se moram nekaj naučiti in iti naprej," pa je Ljubljančan povedal o težavah s poškodovanim palcem.

Za Dončića in Gorana Dragića je bila najpomembnejša igra, čeprav nista mogla zanemariti tudi vsega drugega. "Zame je super, kako Slovenci spodbujajo Gogija in mene. To je v čast nama in vsej slovenski košarki in upam, da se bo to še večkrat dogajalo," je dejal Dončić. Razkril je, da gredo z moštvom po tekmi za njegov rojstni dan na večerjo, ne ve pa, kaj mu je kupil lastnik Dallas Mavericksov Mark Cuban. Navijači so Dončiću na koncu tekme zapeli pesem Vse najboljše, glavna pevska zvezda pa je bil pevec himne Alen Kirbiš. "Da so me izbrali za petje himne, sem izvedel šele prejšnji teden. Vsak prosti trenutek razmišljam o tej himni. Kako jo izraziti, da bo primerna zanje, ker so zelo patriotski narod," je dejal pevec himne pred tekmo, ki mu je v čast, da je lahko zastopal Slovenijo na tak način.