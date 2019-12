Dončić ob provokaciji pokazal, da je pripravljen tudi na 'dialog' brez rokavic

Košarkarji Dallasa na čelu s prvim strelcem in igralcem Luko Dončićem so tudi na vročem gostovanju v Oaklandu pokazali, da imajo dovolj "ognja", energije in predrznosti, da so se veselili zmage. Dosegli so kar 141 točk in niso podlegli provokacijam tekmecev. Tako je Draymond Green izzival Kristapsa Porzingisa, Chriss pa se je spravil na Dončića. Zapletlo se je v tretji četrtini, ko je Marquese Chriss najprej z roko odrinil Dončića, v nadaljevanju akcije pa ga je celo porinil med gledalce. Slovenski košarkar je bil hitro na nogah in je pokazal, da je pripravljen tudi na pretep, a so se vmešali soigralci in sodniki.

Chriss je dobil tehnično napako, Dallas pa je v tej četrtini "povozil" Warriorse (izid četrtine je bil 45:24) in tekma je bila odločena."Bila je fizična igra, nisem pričakoval, da me bodo pokrivali po celem igrišču. A to se zgodi v košarki, gremo dalje," se na dogajanje pod košem ni preveč oziral slovenski košarkar.

Dončić je dosegel novega trojnega dvojčka v sezoni in izenačil klubski rekord Jasona Kidda v tem elementu, ob dejstvu, da jih je Kidd dosegel toliko v celotni sezoni 1995/1996. Mavsi so postavili tudi nov klubski rekord v številu doseženih trojk (zadeli so 24 od 51 metov, 47 odstotna uspešnost). Ljubljančan bo prav kmalu tudi "lastnik" novega klubskega rekorda po številu trojnih dvojčkov. Le še štiri zaostaja za Kiddom, Dončić jih je dosedaj dosegel 17 na 99 odigranih tekmah.