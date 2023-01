Dončić: Nikoli nisem pritiskal na vodstvo, da pripelje okrepitve

Luka Dončić je že v prvi četrtini domače tekme proti ekipi Atlanta Hawks zabil 19 točk in kazalo je na nov veličasten večer Ljubljančana, tudi z zmago Teksašanov, ki bi končala mini negativen niz porazov. A v nadaljevanju so košarkarji iz olimpijskega mesta s tesnim pokrivanjem Slovenca in tudi zelo fizično predstavo vse bolj onemogočali igro Teksašanov, ki so za nameček (vnovič) odigrali katastrofalno v obrambi in gostje so zasluženo vzeli plen. Dallas pa je pretrpel tretji zaporedni poraz. Po tekmi so Dončića zvedavi novinarji spraševali tudi o njegovem odnosu z vodilnimi možmi kluba. Je res, da se neposredno vključuje v kadrovanje in zahteva okrepitve?

Kar na začetku druženja s sedmo silo so radovedni ameriški novinarji Luka Dončića spraševali po zdravju. Tekmovali smo z njimi v hitri igri. Ni pomembno, ali imaš Dončića, LeBrona ali Kareema, v ligi boš tako tekmo vedno izgubil. Igralci morajo razumeti, da se bo treba precej bolj potruditi v obrambi. —Trener Dallasa Jason Kidd Kazalo je namreč, da jih je vnovič pošteno dobil po grbi, da ga tekmeci niso štedili in da ga tudi sodniki niso ravno (za)ščitili. "Tekme postajajo vse bolj fizične, a zdi se mi, da je na splošno tako v ligi. Nič drugače ni bilo tudi danes zvečer. Boli, utrujen sem, a to je moje delo," je hitel z razlago prvi strelec Teksašanov ob porazu z Atlanto. "Že nekaj tekem ponavljam in ponavljamo, da smo katastrofalni v obrambi. Ves čas govorimo, a kaj prida ne storimo. Tudi tokrat smo bili predvsem v ključnih trenutkih preslabi v obrambnih nalogah. Gostje so vzeli ponujeno. Lahko jim le čestitam za zmago," je nadaljeval 23-letni Ljubljančan, ki se je držal za komolec. "Čudno sem padel. Boli. Tudi gleženj je načet, a smo sredi sezone, pri večini igralcev se kažejo načetosti. Bo že bolje, gremo naprej," se ni preveč pritoževal Dončić in potrdil besede trenerja Jasona Kidda, da se na takšen način ne dobivajo tekme. "Napad je v redu. Zabili smo 122 točk in to je v redu. Obramba nas je spet pustila na cedilu. Prejeti 130 točk v domači dvorani je absolutno preveč. Moramo najti način, kako izplavati iz krize igre v obrambi." Za Dončićem je šele pol sezone, a se zdi, da je že krepko načet. Prvi strelec lige uživa tudi najzajetnejšo minutažo od vseh v ligi, tako da je obraba delovnih sredstev pričakovana. "Še najbolj je utrujena glava. A nočem se pritoževati, pri vseh igralcih se že pojavlja utrujenost. Upam le, da mi bo zdravje služilo. Imam nekaj poškodb, a so takšne narave, da lahko igram." icon-link Luka Dončić vs Atlanta FOTO: Sofascore.com 'Odnos z vodstvom je več kot korekten. Ves čas smo v stiku'

Luka Dončić se ob koncu druženja s sedmo silo ni mogel izogniti vprašanj, vezanih na njegov odnos z vodstvom kluba. V minulih dnevih je kar iz Dallasa prihajala informacija, da pritiska na vodilne može, da okrepijo ekipo, mu pripeljejo pomoč ... "Tisti, ki so mi blizu oziroma me dobro poznajo, točno vedo, da nič ni bilo v tej smeri. Naš odnos je odličen, veliko se pogovarjamo, a nikoli nisem pritiskal na njih oziroma jim solil pamet glede kadrovanja. To ni moje delo. Se pa veliko pogovarjamo in mislim, da je to prava pot." Izid:

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32)

Dončić 30 (9:19 iz igre, 2:7 za tri, prosti meti 10:12), osem podaj, štirje skoki in sedem izgubljenih žog v 39 minutah.