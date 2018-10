Dončić priznal: Jezen sem bil s svojo predstavo, tako da sem preprosto 'znorel'

Potem ko je nekoliko nervozen Luka Dončić v prvi četrtini ostal brez točke, je precej boljše odigral v drugi četrtini, ko je vknjižil kar 15 točk, z metom iz igre 4/4. Šest točk je dodal v tretji četrtini in nekajkrat dvignil dvorano na noge. "Všeč so mi bili navijači v areni. Bili so neverjetni," je po zmagi Dallasa nad Minnesoto (140:136) razlagal Luka Dončić, za katerega je to bila prva domača tekma v ligi NBA.

"Mogoče sem bil na začetku malce živčen. No, ne ravno živčen, nekaj drugega. Prevzeli so me navijači, toliko energije so vložili v tekmo," je po tekmi pojasnjeval Dončić. In kaj se je spremenilo v drugi četrtini? "Jezen sem bil s svojo predstavo. V prvi četrtini nisem igral tako dobro, kot znam, tako da sem preprosto 'znorel'," je po obračunu z Volkovi priznal Ljubljančan.

Carlisle svari: Dallas ni le Dončić

Po neštetih vprašanjih o Dončiću je medije prvi trener Rick Carlisleopozoril, da Dallas ni le Dončić. "To je ekipa in Luka je prvi, ki vam bo to povedal," je pojasnil Carlisle. "Kot ekipa moramo igrati dobro. Seveda si želimo, da bi vsi igrali dobro, toda ne želimo, da bi uspevali posamezniki, temveč ekipa," je še pristavil. "Luka se je po slabem začetku zbral in z agresivno igro uspeval tako v napadu kot v obrambi," je prvo Lukovo tekmo v American Airlines Centru opisal trener Carlisle.