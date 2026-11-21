Jezerniki so bili v domači Crypto.com areni na pragu novega spodrsljaja. Večino tekme so porazu proti najslabši ekipi Zahoda strmeli v obraz, a so na koncu vendarle mukoma iztržili zmago. Prvi polčas je bil pod vsako kritiko, česar se še kako dobro zaveda prvi zvezdnik moštva iz mesta angelov Luka Dončić: "V prvem polčasu smo bili vsi slabi, na srečo smo v drugem dvignili našo raven in vpisali zmago. Na zadnjih treh tekmah smo pokazali premalo osredotočenosti. Na srečo nam je vseeno uspelo priti do dveh zmag, a seveda bi si želeli slaviti tudi proti Utahu. Moramo se izboljšati in v prihajajoče tekme kreniti z več zbranosti."

Dvig forme po premoru so vsi sodelujoči pripisali predvsem nastopu glavnega trenerja JJ-a Redicka, ki je s povišanim tonom svojim varovancem skušal dopovedati, da morajo enostavno pokazati več: "V drugem polčasu smo igrali z veliko več energije. Trener se je med premorom konkretno drl na nas. Tega smo že vajeni. Dobro nam je delo in dalo nam je več motivacije, tako da mu je uspelo," je bil o svojem trenerju iskren Dončić.