Jezerniki so bili v domači Crypto.com areni na pragu novega spodrsljaja. Večino tekme so porazu proti najslabši ekipi Zahoda strmeli v obraz, a so na koncu vendarle mukoma iztržili zmago. Prvi polčas je bil pod vsako kritiko, česar se še kako dobro zaveda prvi zvezdnik moštva iz mesta angelov Luka Dončić: "V prvem polčasu smo bili vsi slabi, na srečo smo v drugem dvignili našo raven in vpisali zmago. Na zadnjih treh tekmah smo pokazali premalo osredotočenosti. Na srečo nam je vseeno uspelo priti do dveh zmag, a seveda bi si želeli slaviti tudi proti Utahu. Moramo se izboljšati in v prihajajoče tekme kreniti z več zbranosti."
Dvig forme po premoru so vsi sodelujoči pripisali predvsem nastopu glavnega trenerja JJ-a Redicka, ki je s povišanim tonom svojim varovancem skušal dopovedati, da morajo enostavno pokazati več: "V drugem polčasu smo igrali z veliko več energije. Trener se je med premorom konkretno drl na nas. Tega smo že vajeni. Dobro nam je delo in dalo nam je več motivacije, tako da mu je uspelo," je bil o svojem trenerju iskren Dončić.
Njegove besede pa je potrdil tudi Redick sam: "Mislim, da sem svoje delo med premorom dobro opravil. Ne morem ponoviti vseh besed, ki sem jih uporabil. Moje glavno sporočilo je bilo, da moramo biti bolj trdoživi in igrati z več energije."
Na tekmi se je še kako poznala odsotnost drugega zvezdnika ekipe Austina Reavesa. Jezerniki so v napadu delovali raztreščeno, neorganizirano in raztrgano. Ko temu dodamo še za svoje standarde strelsko ne ravno razpoloženega Slovenca, dobimo rezultat, ki bi Lakerse skoraj vodil v nov nepričakovan poraz.
Reaves manjka od tekme proti Milwaukeeju, kar se seveda pozna tudi na bremenu, ki ga mora nositi Slovenec. Ko sta na parketu oba, vodilno moštvo lige NBA izgleda veliko bolje, čemur govori tudi njihov rezultatski izkupiček: "Ko smo sestavljali ekipo, nam je bilo ključnega pomena, da obdržimo Reavesa in kader zgradimo okoli njega in Luke. Na zadnjih sedmih tekmah, ko sta igrala skupaj, smo vpisali šest zmag. Mislim, da je to dokaz našega dobrega dela. Nocoj smo delali napake, a smo na koncu vendarle slavili. Ni bilo lepo, je bilo pa uspešno," je povedal glavni trener moštva iz Kalifornije.
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