Dončić priznava, da ni optimalen, a obljublja, da bo kmalu nazaj

Luka Dončić in soigralci si lahko oddahnejo, saj so po štirih tesnih porazih le vpisali novo zmago. Na domačem parketu so bili prepričljivo boljši od San Antonio Spurs (110:93), kljub temu da slovenski zvezdnik tokrat v napadu ni imel svojega večera in se je zaustavil pri zanj skromnih 16 točkah. Na to je vplivalo več faktorjev, Dončić pa je po tekmi obljubil, da se bo kmalu vrnil v optimalno formo.