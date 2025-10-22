'Fizično in psihično sem se odlično počutil, toda poraz briše dobre občutke'

Luka Dončić je proti Golden State Warriors v 41 minutah na parketu dvorane Crypto.com Arena dosegel 43 točk, dodal 12 skokov in 9 asistenc ter blokado, njegova ekipa Los Angeles Lakers pa je dokaj gladko izgubila s 119:109. Ljubljančan je bil po izgubljenem obračunu razumljivo zelo razočaran in jezen hkrati.

Luka Dončić je sicer postal prvi košarkar v zgodovini, ki je na uvodni tekmi sezone lige NBA dosegel (več kot) 40 točk ob dvojnem dvojčku, hkrati pa tekmo izgubil za več kot deset točk.

Za Golden State je Jimmy Butler dosegel 31 točk, Stephen Curry 23, Jonathan Kuminga in igralec s sklopi Buddy Hield pa po 17.

"Očitno nisem bil dovolj dober in razigran. Nisem pomagal ekipi do tako želene zmage in zato sem razumljivo zelo razočaran. Pokopala nas je tretja četrtina. Ne prvič. To postaja že frustrirajoče," je zbranim novinarjem hitel pripovedovati prvi strelec srečanja, ki se je na igrišču počutil zelo dobro.

Luka Dončić vs Golden State Warriors

"Vidno je, da sem odlično delal v pripravljalnem obdobju. Dobro sem se počutil na igrišču, to potrjuje tudi 41 odigranih minut. Lahko bi še kakšno," je z nasmeškom na licu nadaljeval 26-letni Ljubljančan, ki je videl nekatere izboljšave v svoji igri.

"Bolj čutim soigralce, bolj sem vključen v igro, mislim pa, da sem vidno izboljšal tudi obrambo. Kar se napada tiče, skušam biti še bolj prodoren, še agresivnejši bližje koša in to že prinaša nekatere pozitivne učinke. A ko ekipa izgubi, so vse omenjene stvari in tudi izboljšave skorajda brezpredmetne," je priznal čudežni slovenski košarkarski deček, ki je videl tudi preveliko število izgubljenih žog.

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors

"To pripisujem dejstvu, da še nismo uigrani. Nekaj novih obrazov je v slačilnici, s fanti pod košem še nisem povsem povezan, zato tudi kakšna slaba podaja preveč. A to bo sčasoma izginilo," je prepričan Luka Dončić, ki je težave s poškodbo dimelj označil kot lažje narave.