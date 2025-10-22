Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Fizično in psihično sem se odlično počutil, toda poraz briše dobre občutke'

Los Angeles, 22. 10. 2025 09.13 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Luka Dončić je proti Golden State Warriors v 41 minutah na parketu dvorane Crypto.com Arena dosegel 43 točk, dodal 12 skokov in 9 asistenc ter blokado, njegova ekipa Los Angeles Lakers pa je dokaj gladko izgubila s 119:109. Ljubljančan je bil po izgubljenem obračunu razumljivo zelo razočaran in jezen hkrati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je sicer postal prvi košarkar v zgodovini, ki je na uvodni tekmi sezone lige NBA dosegel (več kot) 40 točk ob dvojnem dvojčku, hkrati pa tekmo izgubil za več kot deset točk. 

Za Golden State je Jimmy Butler dosegel 31 točk, Stephen Curry 23, Jonathan Kuminga in igralec s sklopi Buddy Hield pa po 17.

"Očitno nisem bil dovolj dober in razigran. Nisem pomagal ekipi do tako želene zmage in zato sem razumljivo zelo razočaran. Pokopala nas je tretja četrtina. Ne prvič. To postaja že frustrirajoče," je zbranim novinarjem hitel pripovedovati prvi strelec srečanja, ki se je na igrišču počutil zelo dobro. 

Luka Dončić vs Golden State Warriors
Luka Dončić vs Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

"Vidno je, da sem odlično delal v pripravljalnem obdobju. Dobro sem se počutil na igrišču, to potrjuje tudi 41 odigranih minut. Lahko bi še kakšno," je z nasmeškom na licu nadaljeval 26-letni Ljubljančan, ki je videl nekatere izboljšave v svoji igri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bolj čutim soigralce, bolj sem vključen v igro, mislim pa, da sem vidno izboljšal tudi obrambo. Kar se napada tiče, skušam biti še bolj prodoren, še agresivnejši bližje koša in to že prinaša nekatere pozitivne učinke. A ko ekipa izgubi, so vse omenjene stvari in tudi izboljšave skorajda brezpredmetne," je priznal čudežni slovenski košarkarski deček, ki je videl tudi preveliko število izgubljenih žog. 

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

"To pripisujem dejstvu, da še nismo uigrani. Nekaj novih obrazov je v slačilnici, s fanti pod košem še nisem povsem povezan, zato tudi kakšna slaba podaja preveč. A to bo sčasoma izginilo," je prepričan Luka Dončić, ki je težave s poškodbo dimelj označil kot lažje narave. 

Preberi še 'Luka je vlekel in vlekel, bil je pravi, toda ni bilo pomoči'

"Bolelo je, imel sem nekaj težav, toda prepričan sem, da bo hitro minilo. To me ne bo ustavilo pred naslednjim obračunom," gleda naprej Dončić, ki ga s soigralci čakata dva dni premora, nato v Los Angeles prihaja Minnesota.

Izid, liga NBA, začetek rednega dela:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
Luka Dončić 43 (17:26 iz igre, 2:10 za tri, 7:10 prosti meti, 12 skokov, 9 podaj, 1 blokada, 2 ukradeni in 3 izgubljene žoge v 41 minutah).

košarka nba dončić
Naslednji članek

'Luka je vlekel in vlekel, bil je pravi, toda ni bilo pomoči'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
22. 10. 2025 09.52
Se je že začelo. O Dončić u vsak dan po pet novic. A jih ne morete v eno zdruzit?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306