'Fizično in psihično sem se odlično počutil, toda poraz briše dobre občutke'

Luka Dončić je sicer postal prvi košarkar v zgodovini, ki je na uvodni tekmi sezone lige NBA dosegel (več kot) 40 točk ob dvojnem dvojčku, hkrati pa tekmo izgubil za več kot deset točk.
"Očitno nisem bil dovolj dober in razigran. Nisem pomagal ekipi do tako želene zmage in zato sem razumljivo zelo razočaran. Pokopala nas je tretja četrtina. Ne prvič. To postaja že frustrirajoče," je zbranim novinarjem hitel pripovedovati prvi strelec srečanja, ki se je na igrišču počutil zelo dobro.
"Vidno je, da sem odlično delal v pripravljalnem obdobju. Dobro sem se počutil na igrišču, to potrjuje tudi 41 odigranih minut. Lahko bi še kakšno," je z nasmeškom na licu nadaljeval 26-letni Ljubljančan, ki je videl nekatere izboljšave v svoji igri.
"Bolj čutim soigralce, bolj sem vključen v igro, mislim pa, da sem vidno izboljšal tudi obrambo. Kar se napada tiče, skušam biti še bolj prodoren, še agresivnejši bližje koša in to že prinaša nekatere pozitivne učinke. A ko ekipa izgubi, so vse omenjene stvari in tudi izboljšave skorajda brezpredmetne," je priznal čudežni slovenski košarkarski deček, ki je videl tudi preveliko število izgubljenih žog.
"To pripisujem dejstvu, da še nismo uigrani. Nekaj novih obrazov je v slačilnici, s fanti pod košem še nisem povsem povezan, zato tudi kakšna slaba podaja preveč. A to bo sčasoma izginilo," je prepričan Luka Dončić, ki je težave s poškodbo dimelj označil kot lažje narave.
"Bolelo je, imel sem nekaj težav, toda prepričan sem, da bo hitro minilo. To me ne bo ustavilo pred naslednjim obračunom," gleda naprej Dončić, ki ga s soigralci čakata dva dni premora, nato v Los Angeles prihaja Minnesota.
Izid, liga NBA, začetek rednega dela:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
Luka Dončić 43 (17:26 iz igre, 2:10 za tri, 7:10 prosti meti, 12 skokov, 9 podaj, 1 blokada, 2 ukradeni in 3 izgubljene žoge v 41 minutah).
