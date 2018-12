Dončić proti Georgeu: dvoboj 'drsalcev', ki je navdušil ZDA

V razburljivi prvi četrtini tekme med Dallas Mavericksi in Oklahoma City Thunderji, Mavsi so obračun pred domačimi navijači dobili s 105 : 103, je svoj pečat pustil tudi slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić. Ljubljančan, ki je na koncu dosegel 25 točk in bil prvi strelec Teksašanov, je ob preigravanju enega najboljših posameznikov v ligi NBA Paula Georgeaslednjega poslal na tla, švignil mimo njega in položil na koš.