V Dallas prihaja vroči Houston: Dončić proti Hardnu

TEKMA



Po prostem večeru v Dallas prihaja Houston. A Luka Dončić in soigralci praktično nima več možnosti za končnico. Za osmim mestom na zahodu zdajDallas zaostaja že za 10 zmag. Ljubljančan ima na Jamesa Hardnain druščino lepe spomine, saj je Dallas na začetku decembra odigral eno boljših gostujočih predstav in slavil s 107:104. Dončić je takrat skupaj zbral 21 točk, temu dodal še sedem skokov, podajo in tri ukradene žoge. Slovenski košarkar ključni mož na poti do zmage Dallas Mavericks, ki so odpravili Houston Rockets. V manj kot dveh minutah zaključka tekme je z delnim izidom 11:0 sam preobrnil potek tekme ter svojemu moštvu, ki je dotlej zaostajalo za osem točk, zagotovil osmo domačo zmago zapored.